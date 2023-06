Efter bededags-afsløring: Mette F. beskyldes for løgn og bedrag

Ekstra Bladet prøver at få svar på, hvordan hun har det efter at have tvunget afskaffelsen af store bededag gennem. På trods af store protester fra både oppositionen og vælgere

Det var at lyve vælgerne op i deres åbne ansigt ikke at fortælle, at man planlagde at stjæle en helligdag, siger flere partier

Allerede før valget - i september 2022 - blev der i regeringstoppen og Finansministeriet arbejdet på modeller for, hvordan man kunne fjerne en helligdag. Men det fik ingen at vide. Og slet ikke befolkningen. Det står lysende klart, efter Børsen har afsløret dokumenter om, hvornår ideen opstod.

Det får en stribe partier til at finde de helt stærke tillægsord frem over for statsminister Mette Frederiksen (S), der ikke siden har villet indrømme, hvor idéen kom fra, da man kort efter valget lagde planen frem og derpå tromlede bededags-tyveriet igennem Folketinget uden at inddrage hverken fagbevægelsen eller folkekirken.

- Det her går jo ud over arbejderne og det valg, har man truffet hen over fagbevægelsen. Det er jo også derfor, de har reageret så skarpt.

- På alle parametre er det bare virkelig skidt. Det ser både dårligt ud, men er også en politiske svinestreg, siger SF's finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen.

Løgn og latin

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, tager også bladet fra munden.

- Der er ingen tvivl om, at nogen lyver, og der er nogen, der har spillet med fordækte kort. Jeg ved snart ikke, hvad der er værst:

- At du uden at fortælle danskerne længe har forberedt at stjæle en helligdag og derfor løj. Eller at de gjorde det på en måde, hvor de helt bevidst valgte ikke at inddrage hverken folket, fagbevægelsen eller folkekirken, siger han og fortsætter:

- Mette Frederiksen vidst jo tydeligvis, hvad hun ville, før valgkampen. Hun kunne jo bare have sagt det åbent og lagt kortene på bordet over for befolkningen. Men det valgte hun at lade være med. Derfor er hun valgt på en løgn.

Morten Messerschmidt beskylder Mette Frederiksen for direkte vælgerbedrag. Foto: Jonas Olufson

Trist

Hos Enhedslisten hæfter finansordfører Pelle Dragsted sig ved, at det altså er det historiske arbejderparti, Socialdemokratiet, der kom på idéen om at tage en helligdag fra befolkningen.

- Der er jo tale om, at man griber direkte ind i den danske model på en måde, vi aldrig har gjort før. Og den idé kommer så fra det parti, der plejede at kalde sig arbejderparti.

- Det synes jeg faktisk er trist. Det her gør også bedraget over for vælgerne endnu større, siger han og fortsætter:

- Man har en skuffeplan om at stjæle en fridag fra vælgerne og samtidig gribe ind over for den danske model. Men man fortæller ikke vælgerne om det. Det er ufint, forkert og udemokratisk.

Vil have den tilbage

Flere partier vil gerne have store bededag genindført. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at de bør gøres allerede til finanslovforhandlingerne i efteråret, så den aldrig når at forsvinde:

- Det bør være ganske let at genindføre den. For det er efterhånden umuligt at finde en økonom, der ikke er betalt af regeringen, der vil sige, at afskaffelsen giver nogle penge i statskassen.

- Så vil den jo også være utroligt billig at genindføre. Det er kun Nationalbanken og Finansministeren, der siger, at det har en langvarig effekt for statens finanser. Selv overvismanden siger, at det ikke har.