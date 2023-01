Efter bededagsballade: Norge afviser

Det er slet ikke på tale, at man i Norge skal fjerne helligdage, betrygger den norske regering efter høj bølgegang i Danmark

Den højspændte strid om store bededag her til lands er ikke gået de norske næser forbi.

I det nordiske naboland har debatten, der har raset i ugevis i Danmark, fået nordmændene til at spørge sig selv, om også den norske regering vil begynde at fjerne helligdage for at skrabe penge sammen til statskassen.

Men det er, oplyser regeringen i Norge, altså slet ikke på deres radar.

- Det har ikke været drøftet at fjerne helligdage og fridage i Norge, siger statssekretær Maria Walberg i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet kort og godt til det norske nyhedsbureau NTB ifølge VG.

Har været foreslået

Norge har i forvejen en helligdag mere end Danmark. Hvor vi har store bededag, har nordmændene i stedet både arbejdernes kampdag 1. maj og den norske grundlovsdag, 17. maj, som nationale helligdage.

Der har tidligere været ballade i Norge om landets religiøse helligdage.

Så sent som sidste år foreslog ungdomspartiet Unge Venstre, der er den norske pendant til Radikal Ungdom, at sløjfe alle de kristne helligdage i landet.

- Vi har ikke en statskirke længere. Der er ti røde dage (helligdage, red.) om året, og ideelt set skal folk kunne tage dem ud, som det passer dem, sagde leder Ane Breivik fra Unge Venstre til Nettavisen ifølge NTB.

Dermed foreslog ungdomspartiet, at nordmændene selv skulle have lov til at bestemme, hvornår de ville holde deres fridage. Forslaget faldt ikke i god jord og medførte ingen ændringer.

Stor modstand

Det har da også vist sig, at man ikke bare lige fjerner en helligdag i Danmark, uden at der vanker politisk knippelsuppe.

En samlet opposition på ni partier - lige fra Enhedslisten og SF til Konservative og Nye Borgerlige - er gået i krig med flertalsregeringen over forslaget.

Særlig slemt står det til, fordi afskaffelsen af den mere end trehundrede år gamle helligdag er blevet koblet sammen med forsvarsforliget, som store dele af oppositionen ellers gerne vil tilslutte sig.

Andre partier mener, at det er et indgreb i den danske model, fordi det fratager lønmodtagerne en fridag.

Flere partier åbner nu for at lade danskerne afgøre afskaffelsen af store bededag ved en folkeafstemning