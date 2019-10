Efter beskidt angreb: - Har ikke læst brevet

Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger over for Ekstra Bladet, at han endnu ikke har læst brevet fra LA-baglandet med de benhårde krav, og at det ikke er grunden til, at han nu trækker sig fra partiet.

Se også: Total opløsning i LA: Simon Emil melder sig ud

Se også: Beskidt spil i kulissen: Sådan blev Simon Emil slagtet

– Jeg har ikke haft lejlighed til at læse det endnu.

– Men hvad siger du til, at så mange i hovedbestyrelsen ville have dig ud?

– Det har jeg ikke så mange specifikke kommentarer til - udover at der har været uenighed om linjen, og det har jeg nu truffet konsekvensen af. Hvad Liberal Alliance skal herfra, må være et anliggende for dem, i og med, at jeg ikke er medlem mere.

– Hvad skal du så nu?

– Jeg skal i et indslag i TV Avisen, siger Ammitzbøll-Bille og griner.

– Og hvad skal du derefter?

– Jeg skal i Deadline. Ej, det har jeg ikke truffet nogen beslutning om endnu. Nu skal det her lige have lov at bundfælde sig.

– Vil du stifte et nyt parti? Det har du haft for vane at gøre før?

– Uanset, hvor mange gange du spørger og med hvilke partibogstaver, så vil du få samme svar. Jeg har ikke taget stilling til noget endnu.

– Har Morten Østergaard kontaktet dig i dag for at hverve dig?

– Jeg vil ikke kommentere, hvem jeg taler med. Men når nu du spørger så direkte, kan jeg sige, at jeg ingen korrespondance har haft med Morten Østergaard om det her.

– Hvorfor nedlægger du ikke bare dit mandat?

– Jeg har først lige truffet den her beslutning. Nu skal den bundfælde sig, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

Se også: Q: LA er et parti under afvikling