Efter beskyldninger om trusler: Naser Khader undskylder

'Min indre fighter fik overtaget i en række situationer,' skriver Khader, som erkender, at det er sket over flere år

De konservatives Naser Khader undskylder nu på Facebook, efter at en række historier om, at han har truet og forsøgt at intimidere kritikere, er kommet frem.

'Undskyld. Jeg mistede overblikket hen af vejen i min politiske kamp. Og nogle gange har jeg endda tabt hovedet,' skriver han i et opslag på det sociale medie, som du kan læse nederst i denne artikel.

'Jeg har lovet mig selv, mine børn og Danmark, at ekstremisterne aldrig må få mig ned med nakken. Det får de heller ikke. Men jeg har bredt kampen for meget ud. Min indre fighter fik overtaget i en række situationer. Desværre er det sket over flere år,' fortsætter han.

Truede med at gå til chefen

En række personer er stået frem i Berlingske og har fortalt, hvordan de i flere år har oplevet, at Khader har truet med at klage til deres arbejdsplads og chef, hvis de udtalte sig kritisk om ham.

Det fik mandag i sidste uge Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, til at gå i rette med Naser Khader.

'Vi er helt enige om, at det ikke skal gentage sig,' skrev han på Twitter.

Efter historierne kom frem, sygemeldte Khader sig med stress. Han er fortsat sygemeldt.

