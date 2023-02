Efter brev-brøler: Løsning på vej til udviste briter

Først fik de at vide, at de måtte sejle deres egen sø. Så fik de at vide, at man ville overveje, om man ville hjælpe dem.

Men nu - fem måneder efter, at Ekstra Bladet bragte den første historie om problemet - står det endelig klart:

Britiske statsborgere, der efter brexit ved en fejl har søgt om opholdsdokument for sent, vil alligevel blive hjulpet til at kunne blive i Danmark.

- Det har hele tiden været regeringens intention at gøre det nemt og smidigt for de britiske statsborgere at blive i Danmark efter brexit.

- Derfor skal vi give en håndsrækning til dem, der ikke fik søgt i tide. Jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig snart kan præsentere en løsning, udtaler udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) i en skriftlig kommentar.

Foto: Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S). Foto: Jens Dresling

Kæmpe brev-brøler

Svaret står i skærende kontrast til det, ministeren tidligere har udtalt i sagen. Her afviste han nemlig at hjælpe med begrundelsen, at han 'egentlig synes, at vi har gjort, hvad vi kunne for at informere herboende briter om, hvordan de sikrer, at de kan blive i Danmark'.

Kovendingen kommer efter flere opråb i medierne fra ramte briter, der stod til at få hele deres liv i Danmark revet op med rod på grund af koks fra myndighedernes side.

Ekstra Bladet har således siden september sidste år beskrevet, hvordan flere briter aldrig modtog tre orienteringsbreve fra myndighederne, som havde til opgave at oplyse om, hvornår de skulle søge om at forny deres opholdstilladelse efter Brexit.

Det medførte, at flere søgte for sent og derfor enten stod til at blive udvist eller allerede var blevet tvunget ud af landet.

Avisen har ligeledes afdækket, at det ikke var et spørgsmål om, at brevene i enkelte tilfælde ikke var nået frem. Fejlen var derimod systematisk; ingen af de briter, som ankom til Danmark efter 31. januar 2020, havde fået dem.

Som følge af dette erkendte udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) i begyndelsen af januar, at dele af forløbet har været ærgerligt, og at regeringen derfor ville se på, 'om det skal give anledning til tiltag over for de berørte personer.'

Regeringen gik altså i tænkeboks, men i mellemtiden fortsatte sagsbehandlingen ufortrødent.

Næsten en måned senere - mandag i denne uge - oplyste Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, i en pressemeddelelse, at de satte udvisningerne på pause.

Og nu står det altså klart, at briterne alligevel vil få hjælp til at blive i Danmark.

Philip og Frederikke er blandt de mange, der blev ramt af myndighedernes brev-brøler. Foto: Jonas Olufson

'Et helvede'

En af de briter, der blev ramt af myndighedernes brev-brøler, er Philip Russell, som er forlovet med danske Frederikke.

I deres tilfælde fik Philip Russell søgt om lov til at blive i Danmark fire dage for sent, netop fordi han ikke havde fået myndighedernes breve.

Og det har haft store konsekvenser for deres hverdag:

- Det her skulle have været det lykkeligste år i mit liv. Jeg skulle starte et nyt liv med min forlovede i et nyt land, vi skulle have været gift, vi skulle have nydt livet.

- Men nu er vi fanget i et bureaukratisk helvede, har Philip Russell tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Philip og Frederikke meddelte torsdag til avisen, at de endnu ikke har hørt fra SIRI. Deres sag er lige nu ved Udlændingenævnet, fordi de har klaget over afgørelsen. Men de forventer, at den med den nye udmelding vil blive sendt tilbage til SIRI.

- Fremtiden ser en smule mere lys ud, lød det fra Frederikke Sørensen, der nu formentlig vil kunne få lov til at beholde sin mand her i Danmark.