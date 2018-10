Efter Brittas svindelsag: Smækkede kassen i - uden at sige et ord

En række organisationer, der støtter nogle af landets svageste grupper, har set måbende til, imens den faste støtte fra Socialstyrelsen er udeblevet i denne måned.

Som følge af sagen, hvor Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet for 111 mio. kr. af styrelsens midler, har den nemlig smækket kassen midlertidigt i.

Vel at mærke uden at sige et ord i forvejen til flere af de berørte organisationer.

Det viser en rundringning, som Ekstra Bladet har foretaget blandt en række af modtagerne af de såkaldte satspuljemidler:

- Hvis jeg skal forstå Socialstyrelsen rigtigt, så har de lukket ned for alt - vel at mærke uden at orientere tilskudsmodtagerne på noget tidspunkt. Det er simpelthen fuldstændig uacceptabelt og pivringe, siger generalsekretær for foreningen Bedre Psykiatri Thorstein Theilgaard.

- Fordi der er rod i Socialstyrelsen, skal det simpelthen ikke gå ud over det frivillige sociale Danmark, siger generalsekretæren for foreningen, der er talerør for pårørende til psykisk syge, siger han.

Hvert beløb er vigtigt

Direktør for foreningen LivaRehab, Flora Ghosh, savner omkring 172.000 tusind kroner fra satspuljemidler i oktober måned. Penge, der normalt går til specifikke projekter i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Direktøren skulle selv henvende sig til Socialstyrelsen for at få svar på, hvorfor foreningen ikke har modtaget penge for oktober måned. Ifølge Flora Ghosh fik hun i et mailsvar at vide, at den forsinkede udbetaling skyldes tekniske problemer.

- Sagen om underslæb i Socialstyrelsen er så alvorlig, at styrelsen har set sig nødsaget til at lukke for udbetaling af tilskud i en periode, siger socialminister Mai Mercado om begrundelsen for at smække kassen midlertidigt i for tilskudsmodtagere af satspuljemidler. Foto: Mads Claus Rasmussen

- Det havde været dejligt, hvis Socialstyrelsen havde sendt besked ud til alle tilskudsmodtagere, hvor det fremgik, siger Flora Ghosh.

- Vi håber virkelig ikke, det fortsætter. Vi håber, vi får at vide af Socialstyrelsen snarligt, hvornår de åbner op for betalingerne igen. Vi har brug for at få at vide, inden måneden er omme, hvad situationen er. Hvert enkelt beløb er så vigtigt især for små og mellemstore organisationer som os, siger hun.

Ingen penge på kistebunden

Flora Ghosh fortæller, at nedlukningen i sidste ende har den konsekvens, at serviceydelserne til socialt udsatte bliver forringet. Foreningen LivaRehab tilbyder behandling til mennesker med skadevirkninger fra prostitution, incest, seksuelle overgreb og vold.

- Vi har ikke penge på kistebunden. Det har ingen sociale organisationer. Så for mig er det vigtigt at vide, hvornår pengene går ind igen, siger Flora Ghosh.

Hos de hjemløses landsorganisation, Sand, forklarer sekretariatsleder Ask Svejstrup ligeledes, at de 400.000 kr. fra satspuljen ikke er dukket op i oktober:

- Vi har ikke fået en melding om det. Vi ved det samme, som du ved, forklarer han.

Han håber virkelig ikke, at den manglende udbetaling kommer til at stå på over en længere periode:

- Vi har en mindre egenkapital, som vi må trække på. Det skal ikke stå på flere måneder, så er vi i krise, siger han.

Et problem, hvis det fortsætter

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser mangler omkring 83.000 kroner for oktober måned. Det fortæller presseansvarlig Henrik Christensen til Ekstra Bladet.

- Det, at der er nogen penge, der bliver forsinkede en måned, er selvfølgelig yderst uheldigt, siger Henrik Christensen.

- Ligesom alle andre organisationer har vi ikke en kæmpe egenkapital på kistebunden. Så det er klart, at det er penge, der mangler på kontoen, siger Henrik Christensen.

'Stor fejl'

Foreningen har heller ikke fået en officiel udmelding om forsinkelserne, fortæller den presseansvarlige.

- For de organisationer, der bliver alvorligt ramt på den korte bane, er det selvfølgelig en kæmpe udfordring. De har også noget, de skal gå videre til banken med. Jeg ser det som en stor fejl, at det ikke bliver meldt officielt ud, men samtidig er vi jo også glade for, at der bliver taget hånd om eventuelle problemer, siger Henrik Christensen.

De 83.000 kroner, der mangler, går normalt til udvikling af foreningens digitale rådgivning i form af chats og sms. Al rådgivning, der ikke foregår via telefon og personligt fremmøde.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Socialstyrelsen til, hvorfor organisationerne ikke har fået besked om, at der midlertidigt er lukket ned for udbetalingerne.