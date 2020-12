Efter corona-møde: Nytårsaften ligger fast

Sundhedsministeriet er kommet med en række anbefalinger i forbindelse med fejring og fest nytårsaften i lyset af coronaepidemien.

Anbefalingerne er:

* Vær så få som muligt og aldrig flere end ti personer til nytår. Det er inklusive dig selv og din husstand, og det gælder, uanset hvor stor din bolig er.

* Inviter kun personer fra din omgangskreds af ti personer, du plejer at se ofte.

* Bliv hjemme, hvis du har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt.

* Hold dig til sit eget nytårsselskab hele aftenen, også hvis I går udendørs.

* Undgå steder, hvor mange mennesker typisk går hen nytårsaften.

* Aflys fælles fyrværkeriopvisninger eller -arrangementer, hvor flere mennesker fra nabolaget samles samme sted.

* Lav aftaler for virtuelle nytårshilsner med venner og familie, som du gerne ville have fejret nytåret med.

* Find alternative måder at ønske godt nytår til dine naboer. Hils for eksempel hen over hækken, fra hver jeres altan eller over telefonen.

* Uden for private boliger og haver er der et forbud mod at samles flere end ti personer. I private boliger og haver er det en anbefaling, at man heller ikke samles flere end ti.

Kilde: Sundhedsministeriet.