Efter Danske Bank skandalen: Otte-dobler bøde for hvidvask

Et flertal i Folketinget er enige om at otte-doble bøderne for hvidvask for de største banker, oplyser erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

- Dermed får Danmark formentlig det højeste bødeniveau i Europa, siger ministeren.

Aftalen kommer efter, at Danske Bank torsdag har præsenteret en advokatundersøgelse af en omfattende sag om hvidvask i bankens estiske afdeling.

- Vi har arbejdet med aftalen et stykke tid, men har afventet offentliggørelsen af Danske Banks undersøgelse i dag, men selvfølgelig ligger der et større arbejde bag, siger Jarlov.

Jarlov forklarer, at med de nye bødestørrelser ville en bank, der havde tjent 1,5 milliarder på hvidvask, få en bøde på 24-30 milliarder kroner mod i dag omkring tre milliarder kroner.

Oversigt over væsentlige initiativer i aftalen: En ottedobling af bøderne for overtrædelse af hvidvaskloven,der sikrer, at det danske bødeniveau vil ligge i den absolutte top i Europa Fast track-ordning i Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) til håndtering af underretninger om særligt mistænkelige transaktioner Udvidelse af fit & proper-krav til hvidvaskansvarlige og samtlige nøglepersoner i pengeinstitutter Krav om at pengeinstitutter og udbydere af betalingstjenester udarbejder en politik for sund virksomhedskultur Krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser til virksomheders whistleblowerordning Forbud mod anvendelsen af 500 eurosedler i Danmark Undersøgelse af mulighederne for at stramme medvirken-ansvaret ved undladelser eller passivitet i hvidvasksager Aktiv dansk deltagelse i det kommende internationale arbejde med at styrke samarbejdet om bekæmpelse af hvidvask på tværs af lande. Vis mere Luk

Det er partierne i den finansielle forligskreds - der blandt andet står bag bankpakkerne - der er med i den nye aftale 'YDERLIGERE INITIATIVER TIL STYRKELSE AF INDSATSEN MOD HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING'. Det vil sige regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale, Socialdemokratiet og SF.

- For SF har det været vigtigt, at vi får en af de hårdeste og strammeste lovgivninger i Europa, og at vi sikrer en langt bedre whistleblowerordning end i dag, siger erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Morten Bødskov (S), der er formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, siger:

- For Socialdemokratiet har det været vigtigt, at bødeniveauet ikke bare skærpes, men skærpes markant.

Bødskov forsikrer, at der vil være de nødvendige ressourcer til Bagmandspolitiet og Finanstilsynet, så de kan komme helt til bunds i sagen om hvidvask i Danske Bank.

- Så forældelse ikke bliver et spørgsmål, og de spor, der måtte være i Danske Banks egen rapport, bliver udforsket, siger han.