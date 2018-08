Efter dna-test erkender Støjberg: Luis har været dansker siden fødslen

Ekstra Bladet har spurgt Udlændingeministeriet, hvordan de generelt fortolker reglerne om bevarelse af dansk statsborgerskab.

Her er svaret fra ministeriets presseafdeling:

1) Reglen om bevarelse af dansk indfødsret fremgår af indfødsretslovens § 8, stk. 1, hvorefter den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark , taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

2) 'Bopæl i Danmark' anses efter praksis for at foreligge, hvis bopælen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) og har været af mindst 3 måneders varighed . Endvidere vil bopæl efter praksis anses for at foreligge, hvis ansøgeren kan dokumentere at have haft en opholdsadresse i Danmark i mindst 3 sammenhængende måneder, og begrundelsen for og omstændighederne omkring opholdet har været af en karakter, som understøtter, at opholdet fra start har været tiltænkt at være af mindst 3 måneders varighed. Endelig kan bopæl i et andet nordisk land i sammenlagt mindst 7 år, sidestilles med bopæl i Danmark.

3) 'Ophold under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark' anses efter praksis at foreligge, hvor ansøgeren forud for det fyldte 22. år samlet har opholdt sig i Danmark i mindst 1 år. Hvis ansøgeren ikke har opholdt sig i Danmark i et fuldt år, vil det pågældende opholdskrav også blive anset for opfyldt, hvis udstrækningen af de samlede ophold er tæt på et år, og øvrige omstændigheder omkring opholdene peger i retning af, at opholdene er udtryk for, at ansøgeren, da den pågældende fyldte 22 år, havde en aktuel og personlig samhørighed med Danmark.

Der vil i den forbindelse bl.a. kunne lægges vægt på, om opholdene ligger relativt tæt på, at den pågældende fyldte 22 år, eller om de ligger mange år tidligere, om de må antages at være udtryk for ansøgerens eget ønske om at besøge Danmark eller er et udslag af eksempelvis forældres eller arbejdsgiveres dispositioner.

4) Det vil sige, at en person, som har boet 2,5 år uafbrudt i Danmark, således vil have bevaret sit danske statsborgerskab efter indfødsretslovens § 8,stk. 1, forudsat at vedkommende forud herfor har erhvervet dansk statsborgerskab.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet