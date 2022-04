Efter druk-seminar: Politikere udeblev fra møde

Carsten Bo Nielsen (V) og Steen Løfstrøm (NB) havde svært ved at komme op om morgenen, efter at de sammen med resten af byrådet i Fredensborg Kommune havde været til et vådt introseminar i januar, hvor der i alt blev indtaget 230 genstande på blot fire timer.

For da de andre byrådsmedlemmer sad klar til det faglige program lørdag formiddag, var de to herrer ingen steder at se.

Carsten Bo Nielsen (V) havde svært ved at møde til tiden lørdag. Foto: Fredensborg Kommune

Udeblev

Programmet var ellers planlagt til at starte klokken 9.00, men det blev uden Carsten Bo Nielsen og Steen Løfstrøm.

Carsten Bo Nielsen dukkede først op efter formiddagspausen, mens Steen Løfstrøm aldrig dukkede op.

Til Ekstra Bladet oplyser Steen Løfstrøm, der er Nye Borgerliges nyvalgte byrådsmedlem, at han 'prioriterede anderledes' efter en 80 timers arbejdsuge.

Alligevel var han fredag aften blevet og sovet på et hotelværelse. Finansieret af skatteborgerne.

Aftenen inden havde byrådsselskabet fyret knap 15.000 kroner af på alkoholiske varer. Det viser en faktura som Ekstra Bladet har indsigt i.

Købte sit eget sprut

Steen Løfstrøm oplyser imidlertid, at han ikke ville drikke for meget på borgernes regning. Til Ekstra Bladet har han tidligere forklaret, at han drak 3-4 øl til middagen - og herefter købte sit eget alkohol.

Til Ekstra Bladet har han på den baggrund vist en kvittering på 895 kroner.

Det viste sig, at det ikke var en engangsforestilling, da Fredensborg Byråd var på druk i januar. Også i august sidste år gav de den gas.

Ur tør for strøm

Carsten Bo Nielsen bekræfter, at han først deltog i det faglige program op ad formiddagen.

Men det skyldtes ikke fredagens alkoholindtag.

'Jeg kom lidt senere på andendagen, da mit ur desværre løb ud for strøm, ikke pga alkohol', skriver han til Ekstra Bladet.

Derudover kommer Carsten Bo Nielsen med en venlig opfordring til Ekstra Bladet. Carsten Bo Nielsen håber nemlig at Ekstra Bladet fremover vil interessere sig 'for det meget store arbejde menige byrådsmedlemmer udfører til en løn, som lavere end den laveste mindsteløn i Danmark'.

Imponerende mængder

Flere byrådsmedlemmer bekræfter over for Ekstra Bladet, at indtaget af alkohol ved det pågældende seminar startede omkring kl. 18.00 med velkomstdrinks.

Og pga. coronarestriktioner stoppede udskænkningen allerede klokken 22.00.

Det betyder, at byrådsselskabet nåede at købe 230 genstande på blot ca. fire timer. Pris: 14.880 kroner, viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har modtaget.

Med den fart fik selskabet fyret 3720 kroner af i timen.

