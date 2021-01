Efter Dubai-tur: Ellemann i kødet på Aastrup

Jakob Ellemann-Jensen lægger tydeligt afstand til Michael Aastrup Jensen efter Dubai-rejse.

- Jeg synes, det var en forkert beslutning og et besynderligt signal at sende, siger han.

- Vi skal tænke os om alle sammen, og hvordan vi bevæger os rundt i verden.

Han fortæller desuden, at han ikke var orienteret om, at hans egen udenrigsordfører havde planlagt turen til jetsetternes foretrukne legeplads, Dubai.

Han har hverken talt med Aastrup Jensen før eller efter turen, og formand Ellemann er ikke bekendt med, hvad møderne drejede sig om.

Michael Aastrup Jensen fortæller ellers, at det var en arbejdsrelateret rejse.

Inviterede sig selv til Dubai

Først kunne Ekstra Bladet afsløre, at Michael Aastrup Jensen var rejst til Dubai med sin kæreste i begyndelsen af januar, selvom Udenrigsministeriet frarådede alle ikke-nødvendige rejser.

- Jeg deltog i forskellige møder, som jeg ikke behøver fortælle Ekstra Bladet om. Blandt andet et møde med den danske generalkonsul, sagde Michael Aastrup Jensen om formålet med turen.

Men det eneste møde, udenrigsordføreren nævnte, var arrangeret på hans eget initiativ.

'Det kan bekræftes, at Michael Aastrup Jensen besøgte det danske generalkonsulat i Dubai i begyndelsen af januar. Der var tale om en introduktion til generalkonsulatets aktiviteter.'

'Besøget fandt sted på Michael Aastrup Jensens anmodning,' står der i svaret.

Selvom Michael Aastrup Jensen insisterer på, at turen havde relevans for han politiske embede, betalte han af egen lomme.

Unormal rejse

Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører i Venstre, sidder også i Udenrigspolitisk Nævn.

Flere andre medlemmer af nævnet, som Ekstra Bladet har talt med, har ikke været udenlands under coronakrisen.

De har ligeledes heller aldrig være på en selvbetalt arbejdsrejse med deres partnere.

Michael Aastrup Jensen har, efter Ekstra Bladets afsløringer, offentligt beklaget turen til Dubai.

'Set i bakspejlet og med de seneste dages udvikling kan jeg sagtens se, at det ikke var den rigtige beslutning at tage afsted (til Dubai, red.) i starten af januar. Og jeg skulle heller ikke have taget min kæreste med,' skrev politikeren lørdag i et opslag på Facebook.

'Det var en meget forkert beslutning, at tage til Dubai, som jeg er rigtig ked af.'