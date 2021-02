Efter et år i isolation: Morten kørte 200 kilometer for vaccine

49-årige Morten Jensen kalder bookingsystemet til coronavacciner for 'et kæmpe lotteri'

- Jeg var lidt panisk, for jeg er nyligt hjerteopereret, så jeg skal jo bare have den tid.

Sådan lyder det fra 49-årige Morten Jensen om tilbage i januar, da han skulle bestille en tid til coronavaccine.

Efter et år i nærmest isolation med sin kone og seks børn, var der tegn på håb forude, da han 7. januar fik en indkaldelse til at blive vaccineret mod corona.

Så enkelt skulle det ikke gå.

Søn tog over: Brugte tre uger på at booke vaccine

Regnestykke

Morten Jensen, der har været sygemeldt i knap et år efter en blodprop i hjertet, opstiller følgende regnestykke over for Ekstra Bladet:

Han har brugt knap tre timer hver dag i 31 dage, 62 nem-ID-nøgler og intet mindre end 111.600 klik på at få en tid til vaccination.

Morten Jensen er taknemmelig for, at vaccinen er gratis og til alle. Privatfoto

Og da han endelig lykkedes med at få en tid, kunne han lægge en køretur på knap 200 kilometer hver vej oveni. Det lykkedes ham nemlig at få en tid på Nykøbing Falster Sygehus, langt fra familiehjemmet i Hundested.

- Jeg vil gerne gøre rigtig meget for at få vaccinen, for jeg er jo vildt taknemmelig for den.

- Men det bookingsystem... Det er altså hat og briller, lyder det over telefonen.

Betyder alt

Den måned Morten Jensen dagligt tjekkede vacciner.dk, var der bare ikke nogle tider at få.

- På hjemmesiden står der ikke noget om, hvad man så skal gøre. Når man ringede ind til dem (supporten for vacciner.dk, red.), fik man af vide, at der bare ikke var flere tider. Man føler sig magtesløs! fortæller han.

- Jeg tror ikke på, at regeringen når deres mål med at vaccinere alle med det bookingkaos, der er.

Selv når Morten Jensen i mål 1. marts, hvor han igen kører turen til Nykøbing Falster Sygehus for at få andet og sidste stik.

- Vaccinen betyder alt for mig. Vi har nærmest været i en boble herhjemme, hvor mine seks børn kun har måttet se én kammerat hver i et år og kun udenfor. Det kan vi forhåbentligt lempe lidt på nu, afslutter han.