Efter flere urolige demoer: Paludan-demo foregik roligt

Efter uro ved flere demonstrationer foregik Rasmus Paludans demonstration onsdag eftermiddag i Hellerup roligt.

Omkranset af politibetjente, journalister og kameraer demonstrerede Rasmus Paludan foran Gammel Hellerup Gymnasium i Nordsjælland.

Demonstrationen begyndte klokken 17. Omkring halvanden time efter, forlod Paludan stedet igen i bil, og der var ingen uro undervejs.

Foruden journalister og politifolk var flere mødt op for at konfrontere Paludan og diskutere med ham. Flere råbte desuden efter ham, men der var ingen optøjer.

Paludan italesatte også selv ved demonstrationen, at han oplevede, at der ikke var uro ved demonstrationen, som der har været ved andre demonstrationer, han tidligere har afholdt.

Paludan er stifter af det yderst islamkritiske parti Stram Kurs og tidligere dømt for racisme. Han havde onsdag som vanligt taget en koran med til demonstrationen, som han kastede med sammen med en meddemonstrant.

Hos Nordsjællands Politi lyder meldingen også, at demonstrationen foregik i "god ro og orden". En enkelt person er dog i forbindelse med demoen blevet sigtet efter paragraf 121 - fornærmelig tiltale over for politiet.

Personen blev anholdt, da den pågældende ikke ville oplyse sit navn, men kort efter løsladt igen på stedet.

Tirsdag demonstrerede Rasmus Paludan også i Nordsjælland - på hjørnet af Nybrovej og Bagsværdvej i Lyngby. Da endte det med, at tre personer blev anholdt.

En gruppe af unge, hvoraf flere var maskerede, kastede da med fyrværkeri og råbte i nærheden af området, hvor der blev demonstreret.

Paludan har fået midlertidige forbud mod at demonstrere i både Københavns politikreds og Vestegnens politikreds. Hos Københavns Politi gælder forbuddet til efter påske, mens det foreløbigt gælder til torsdag på den københavnske Vestegn.

Chefpolitiinspektør Jørgen Skov i Københavns Politi fortalte på et pressemøde tirsdag aften, at skydevåben og fundet af en håndgranat er årsagen til det ugelange demonstrationsforbud.

Han fortalte, at man havde vægtet ytringsfriheden højt, men politiet har måttet tænke på sikkerheden.

Og politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi fortalte tirsdag, at både såkaldt utilpassede unge og folk fra bandemiljøet på den københavnske vestegn tilsyneladende er meget opsatte på at gå i konfrontation med Paludan.