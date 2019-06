Efter forhandlings-kaos: Nu svarer Mette F. igen

Mette Frederiksen afviser at have brudt nogen aftaler med de radikale under regeringsforhandlingerne

Mette Frederiksen (S) vil ikke høre tale om, at hun har brudt nogen aftaler med de radikale under regeringsforhandlingerne.

Dermed afviser afviser hun kritikken fra de radikales leder, Morten Østergaard, efter onsdagens drama omkring klimadelen i regeringsforhandlingerne.

Her forklarede Østergaard, at de radikale var udeblevet for aftenens forhandlinger, fordi Socialdemokratiet havde brudt en indbyrdes aftale om, at man ikke offentliggør delaftaler undervejs i forhandlingsforløbet.

Morten Østergaard var rasende over offentliggørelsen af partiernes klimaaftale. Video: James Kristoffer Miles

- Der er ikke nogen, der er gået ud med en delaftale. Vi har en fælles forståelse nu om, hvad vi gerne vil på klima, lyder det fra Mette Frederiksen ifølge Ritzau.

- Vi forhandler fuldstændig efter planen, og det gør vi også i dag, siger fortsætter hun.

Løber ikke om hjørner

På forhandlingsmødet onsdag aften blev Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten blev enige om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Morten Østergaard sagde efterfølgende, at Mette Frederiksen har brudt en forståelse med de radikale ved at offentliggøre en delaftale om klima.

- Man løber ikke om hjørner med os, sagde Østergaard blandt andet, og han tilføjede, at tilliden til Mette Frederiksen var svækket.

Mette Frederiksen forsøger i disse dage at sikre sig et flertal til en ren S-regering. Det kræver støtte fra de radikale, Enhedslisten og SF.

Torsdag fortsætter forhandlingerne, som har stået på i to uger. Økonomi og normeringer på børneområdet er på dagsordenen, oplyser Mette Frederiksen.