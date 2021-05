Efter hård kritik: Kollerup vil have undersøgelse

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger til DR, at han har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at undersøge, hvordan der kan komme mere konkurrence på bankmarkedet.

Det sker som opfølgning på, at ministeren i slutningen af april på Facebook kom med et voldsomt udfald mod bankernes opkrævning af negative renter, som han skrev 'skal stoppe nu'.

- Bankerne skal ikke sætte hensynet til deres egen indtjening over kundernes hensyn, og det er det, jeg har bedt finanstilsynet om at sætte særligt fokus på.

- Vi må handle på det, hvis der sker yderligere. Men lige nu følger vi bare udviklingen, siger Simon Kollerup til DR.

Bankerne opkræver negative renter, fordi Nationalbanken opkræver negative renter. Det har udløst kritik, da bankerne dermed nu opkræver penge af kunder, der har mere en 100.000 kroner stående på en bankkonto.

Det fik i slutningen af april erhvervsminister Simon Kollerup til at skrive på Facebook:

- Jeg mener, at det skal stoppe nu. Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere.

Ministeren har ikke stillet op til interview om den udmelding før nu. Og her fortæller han altså, at han har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at se på, hvordan konkurrencen kan styrkes. De skal levere en rapport til efteråret.

Debatten om de negative renter har raset længe. Det er blevet fremført, at bankkunder i Finland eksempelvis ikke bliver opkrævet negative renter, fordi konkurrencen er hårdere.

Blandt andet Ældre Sagen har harceleret mod bankernes negative renter.

- Hvis danskernes opsparing virkelig er så stor en byrde for bankerne, som Finans Danmark giver udtryk for, vil det både være til gavn for både borgerne og bankerne i stedet at få en konto i Nationalbanken.

- Og ellers er der måske behov for lidt mere konkurrence om vores opsparing, end der pro tempora synes at være i banksektoren, har administrerende direktør i foreningen, Bjarne Hastrup, tidligere sagt.

Modsat har ministeren fået kritik for at blande sig i, hvordan bankerne sætter deres rente. Ikke mindst fordi Nationalbankens renter er negative.