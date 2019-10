Efter hærværk: Nu siger politiker op

Nye Borgerlige-politikeren Anahita Malakians meddeler søndag, at hun siger op fra restauranten The Barn, som natten til lørdag blev udsat for hærværk

Natten til lørdag blev restauranten, som Nye Borgerlige-medlemmet Anahita Malakians er leder for, udsat for hærværk.

Nu siger hun op hos restauranten. Det skriver hun på sin Facebook-profil.

'Det er med den dybeste sorg i mit hjerte, at jeg er nødt til at skrive dette opslag,' skriver hun.

'Af hensyn til ejerne og de der arbejder i The Barn, samt de der planlægger deres events på stedet, har jeg valgt at sige op fra dd. med øjeblikkelig virkning.'

Politisk hærværk

En af restaurantens stole var blevet kastet ud på gaden, og et vindue var smadret.

Politikeren mener, at hærværket må være politisk motiveret. Det sagde hun lørdag til Berlingske.

- Jeg kan ikke forestille mig andet. De (personer fra det ekstreme venstreorienterede miljø, red.) har nærmest opildnet til vold og har ikke andre metoder, sagde hun.

- Kommunikation er ikke deres stærkeste side, udover at trække nazist-kortet.

Opfordrede til dårlige anmeldelser

Onsdag opfordrede den ventreorienterede politiske organisation Antifa til, at man skulle give burgerbiksen dårlige anmeldelser på Facebook.

Samme dag beskrev det venstreorienterede medie Konfront restauranten i en artikel med rubrikken 'Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest'.

Det har mediet efterfølgende undskyldt.

Ikke overrasket

Derfor er der nok nogle, som ikke var overraskede over at høre, at restauranten var blevet udsat for hærvæk.

- Det triste er, at alle siger til mig, at det er forventeligt. At det bare var et spørgsmål om tid, sagde Anahita Malakian.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anahita Malakian. Hun har ingen kommentarer til sin fratrædelse.