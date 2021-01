Efter heftig debat: Klager over Pia K.

Ovenpå torsdagens debat i folketingssalen har løsgænger Sikandar Siddique valgt at klage over Pia Kjærsgaards opførsel som ordstyrer

Førstebehandlingen af rigsretstiltalen mod Inger Støjberg torsdag førte til en heftig debat mellem løsgænger og formand for Frie Grønne, Sikandar Siddique, og en række DF'ere.

Og nu har debatten ført til, at Siddique har indgivet en officiel klage over Pia Kjærsgaards ageren under debatten til Folketingets præsidium.

Han føler sig forskelsbehandlet af DF'eren, der også er anden næstformand i Folketinget og styrede ordet, da han var på talerstolen.

- Det er ikke første gang, jeg oplever Pia Kjærsgaard forskelsbehandle og være partisk fra formandsstolen. Fire af hendes partifæller får lov til at insinuere usande ting om mig, men da jeg efter fjerde ordfører vælger at minde Morten Messerschmidt om, at han er ved at blive eftersøgt af bagmandspolitiet, bliver jeg stoppet.

- Det er ikke formandsstolen værdigt, siger han.

DF'erne Hans Christian Skibby, Peter Skaarup og Alex Ahrendtsen havde spurgt ind til løsgængerens holdning til tvangsægteskaber og været kritiske over for hans tale.

Sindene kom dog for alvor i kog, efter Morten Messerschmidt (DF) spurgte Sikandar Siddique, om han havde været taler ved Hizb ut-Tahrir-møder. Siddique svarede til det, at Messerschmidt undersøges af bagmandspolitiet i sagen om Meld & Feld, og så bragte han en sag fra 2006 på banen, hvor flere kredsformand fra DF ikke afviste nazistiske medlemmer i partiet.

Pia Kjærsgaard måtte flere gange bryde ind i debatten i Folketingssalen torsdag. Foto: Jens Dresling

Der valgte DF-stifter og anden næstformand i Folketinget, Pia Kjærsgaard, at bryde ind og fortælle Siddique, at det ikke kunne accepteres. Efterfølgende bragte Sikandar Siddique også Messerschmidts gamle sag fra Grøften i Tivoli på banen, og der valgte Kjærsgaard også at bryde ind og bede Sikandar bevare respekten og værdigheden.

Håber på indskærpelse

Sikander Siddique mener selv, at der ligger et bestemt motiv bag Kjærgaards ageren fra formandsstolen.

- Det kan tænkes at Pia Kjærsgaard, der har brugt hele livet på at undertrykke minoriteter har svært ved at acceptere, at jeg som muslim står på talerstolen, men når hun har den rolle, skal hun være upartisk.

Han mener, at Pia Kjærsgaard også burde have grebet ind overfor DF'erne.

- Jeg håber for demokratiet og debattens skyld, at præsidiet indskærper over for Pia Kjærsgaard, at når hun sidder der, er hun ikke DF'er, men formand for Folketinget.

- Hvis jeg skulle bestemme, ville det være bedst for demokratiet, at hun ikke sad der, siger han.

Pia Kjærsgaard er blevet forelagt Sikandar Siddiques kritik, men har valgt ikke at stille op til interview. I stedet sender hun via Dansk Folkepartis presseafdeling et kortfattet citat:

'Sikandar siddique har som alle andre ret til at klage over irettesættelser fra formanden i folketingssalen. Klagen er sendt til Præsidiet, som behandler sagen.'

Ekstra Bladet har set Sikandar Siddiques klage til præsidiet.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, afventer behandling af klagen på et præsidiemøde og vil derfor ikke kommentere klagen.