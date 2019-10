Efter heftig debat: Nu blander statsministeren sig

Flere forældre ønsker at få redigeret skrammer, eksem eller pletter væk fra børns skolefotos

Send os et barnebillede, din alder på billedet og en lille kommentar på 1224@eb.dk - du skal være opmærksom på, at billede og tekst kan blive brugt i en artikel på EB.dk og i avisen.

Man er, som man er.

Sådan lyder budskabet fra flere politikere - på tværs af politiske skel - som torsdag deler deres gamle skolefotos på sociale medier.

Delingen sker som reaktion på, at DR har beskrevet, hvordan flere forældre ønsker at redigere deres børns skolefotos. Det kan være at få redigeret en skramme væk fra ansigtet eller en savlplet væk fra tøjet.

Blandt andre deler statsminister Mette Frederiksen (S), Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og Venstres næstformand, Inger Støjberg deres gamle skolefotos.

'Redigerede børnebilleder. Nej vel! Vi er, som vi er. Skæve tænder eller noget andet eller tredje', skriver Mette Frederiksen på Instagram.

På billedet kan man se den ikke ret gamle Mette Frederiksen med fletninger og røde smækbukser.

Partiformanden for Konservative, Søren Pape Poulsen, kan man også se i en meget ung udgave med et par manglende tænder og stort smil.

Han har ligeledes en kommentar med til forældrene, der vil have redigeret deres børns billeder.

'At opdrage børn til, at man da bare kan retouchere virkeligheden væk, giver ikke børnene mere selvværd eller robusthed til at møde verden. Vi skal ikke feje alt det, der er svært, væk fra vores børn', skriver han på Instagram.

Også Venstres næstformand, Inger Støjberg, deler et billede af sig selv med pagehår og velourtøj.

'Nutidens forældre får i stor stil redigeret deres børns børnehave- og skolebilleder, så de f.eks ikke har skæve tænder ...det gjorde mine forældre tydeligvis ikke', skriver hun på Instragram.