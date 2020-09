Efter intern strid: Venstre holder metoo-møde

Tidligere på ugen skrev Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, på Facebook, at 'al den metoo-snak er ved at gå helt over gevind'. Det har fået flere Venstre-folk op i det røde felt, og her til formiddag skal sagen drøftes i Venstres folketingsgruppe

Stridsøksen skal begraves, når Venstres folketingsgruppe mødes torsdag formiddag for at diskutere sexisme.

Anledningen er som så mange gange før et opslag på Facebook fra partiets næstformand, Inger Støjberg, tidligere på ugen.

Her skrev hun, at de seneste ugers debat om sexisme er gået 'over gevind', og at det er 'langt ude', når nogle kvinder føler sig krænket over at få kommentarer om deres udseende.

Det fik nærmest straks 22 unge Venstrefolk til at gå i rette med Støjberg og kalde hendes opslag for 'useriøst' og et forsøg på 'at kvæle en vigtig debat'.

'Dumt'

Det har også været yderst småt med offentlige støtteerklæringer til Støjberg fra Venstres folketingsmedlemmer. Da Ekstra Bladet forleden spurgte Ulla Tørnæs, om hun er enig med Inger Støjberg, svarede hun blot, at hun støtter Sofie Linde, der oprindeligt startede metoo-debatten.

Foto/Redigering: Ritzau Scanpix/Kristian Hansen

Der var heller ikke støtte til Støjberg fra København, hvor Venstres beskæftigelses-borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard blot kaldte Støjbergs indlæg for 'dumt'.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har fra sygesengen understreget, at metoo-debatten ikke skal reduceres til, at man ikke længere kan give hinanden komplimenter. Det var ellers en af hovedpointerne i Støjbergs opslag på Facebook.

På torsdagens gruppemøde i Venstre skal partiet så lægge en mere enslydende linje.

Forud for mødet vil Ulla Tørnæs ikke sige andet til Ekstra Bladet, end at hun 'ser frem til at drøfte sagen'.

- Jeg har sagt til jer, hvad jeg mener om den sag, så uanset hvor meget du fisker, får du ikke mere ud af mig, siger hun.