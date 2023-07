Efter it-kaos: Minister får hemmelig kritik

Justitsminister Peter Hummelgaard har ifølge Børsen fået en røffel for at bruge millioner uden Folketingets godkendelse

Ikke bare har der været så store problemer med it-udviklingen i Rigspolitiet, at dusinvis af projekter er blevet droppet, mens andre er blevet markant dyrere end ventet og forsinkede. I flere tilfælde har Justitsministeriet ikke fået Folketingets godkendelse til de millioner, der er brugt.

Det skriver Børsen, der kan fortælle, at det har udløst kritik fra Folketingets Finansudvalg af justitsminister Peter Hummelgaard (S) i fortrolige papirer.

- Finansudvalget finder det kritisabelt, at Justitsministeriet ikke har overholdt budgetvejledningens regler om forelæggelser for Finansudvalget, har Finansudvalget skrevet ifølge Børsen.

Skal godkende

Regeringen må ikke bruge statens penge uden Folketingets godkendelse. Derfor skal udgifter, der ikke er dækket af finansloven, forelægges og godkendes af Finansudvalget.

Annonce:

Men det er altså ikke sket for mindst to af Rigspolitiets store it-projekter. Ifølge papirer, Børsen har set, er Finansudvalget først blevet orienteret fire år for sent om et projekt. Og et andet var Justitsministeriet allerede begyndt at bruge millioner på, før det var blevet godkendt af Finansudvalget.

Det betyder grundlæggende, at Justitsministeriet ikke har haft lov til at bruge pengene. Og det udløser altså kritik.

It-kaos

Rigspolitiets it-udvikling har da også været en lidelseshistorie af rang. Foråret igennem har Ekstra Bladet flere gange kunnet fortælle om store it-projekter, der har lidt nød.

I april måtte Justitsministeriet fortælle Finansudvalget, at Pol-Disp - et nyt system, der skal styre snart sagt alle politiets operationer i hele landet - 'forventes at blive væsentligt forsinket og fordyret'. Det i en grad, hvor man ikke kunne sige, hvor meget dyrere.

Og i maj var den gal igen. Udviklingen af POLmedia, der skal håndtere billeder og videoer, når Politiet efterforsker, oplevede 'væsentlige ændringer i tidsplan og udgifter'.

'Det er aktuelt ikke muligt at fastlægge en opdateret tidsplan eller at beregne de samlede økonomiske konsekvenser', skrev Justitsminiteriet.

Annonce:

Mangler folk

Baggrunden for de voldsomme it-problemer i Rigspolitiet er de samme, der martrer mange i både det offentlige og private. Gamle systemer er ved at være forældede, der er svært behov for nye systemer på andre områder, og it-kyndige er notorisk svære at skaffe.

- Politiet kommer til at se ind i nogle vanskelige prioriteringer på it-området de kommende år, hvor der vil være begrænsninger på, hvad politiet kan lave af nye projekter og tiltag, der kræver it-understøttelse, skrev Peter Hummelgaard til Ekstra Bladet i maj.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Peter Hummelgaard eller formanden for Finansudvalget, Simon Kollerup (S).

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er bekymret over IT-kaosset hos Rigspolitiet. Foto: Jens Dresling

Slagter projekter

De mange problemer med it-udviklingen i Rigspolitiet førte midt i maj til, at man lavede en fuldkommen revision af arbejdet. Det betød, at projekt på projekt er stoppet, og andre er sat på pause for at fokusere på de vigtigste.

Ud af 83 igangværende it-projekter er 13 helt lukket ned, mens 20 er udskudt. Blandt de projekter, man fortsætter med, er både Pol-Disp og POLmedia.

Annonce:

Udskudt er blandt andre rødlyskontrol, støjmålere og et nyt værktøj til at prioritere underretninger om mulig hvidvask af penge.

- Jeg finder Rigspolitiets it-situation meget bekymrende.

- Jeg noterer mig, at Rigspolitiet har iværksat en række forandringsinitiativer, herunder foretaget en reorganisering af Rigspolitiets it-organisation samt gennemført en replanlægning af Rigspolitiets it-udviklingsportefølje med henblik på at imødegå de omfattende udfordringer, skrev justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Folketinget i den forbindelse.