Efter kaos med varmecheck: Flere penge på vej

Når finansminister Nicolai Wammen (S) onsdag præsenterer regeringens bud på næste års finanslov, vil den indeholde en pulje til såkaldt inflationshjælp.

Det siger ministeren i et interview med Børsen.

- Der er ingen tvivl om, at inflationen har ramt hårdt, og fortsat rammer danske familier hårdt. Det er også derfor, vi siger, at vi er nødt til at se på yderligere initiativer, siger ministeren.

Han vil dog endnu ikke sige noget om, hvem målgruppen for hjælpen er.

- Vi sætter en pulje af, men vi har ikke lagt os fast på konkrete initiativer endnu. Det er sådan, at vi har noget tørt krudt, vi kan bruge til inflationshjælp. Derfor er det for tidligt at sige, siger Wammen til avisen.

Ministeren vil heller ikke oplyse, hvor stor puljen skal være. Det skal ikke deles med offentligheden, før de øvrige partier er briefet, skriver Børsen.

Wammen forklarer, at puljen er finansieret. Der er tale om penge, som skulle have været brugt til noget andet, men som i stedet øremærkes til inflationshjælp. Præcis hvad pengene ellers skulle have gået til, vil han ikke løfte sløret for.

Meldingen kommer efter flere uger, hvor danske medier har kunnet berette om kaos med varmechecks på 6000 kroner, som er blevet udbetalt til tusindvis af danskere.

Ekstra Bladet har blandt andet beskrevet, hvordan varmehjælpen er havnet i hænderne på de forkerte.

Studerende og udsatte unge er fejlagtigt blevet forgyldt, imens enlige mødre er blevet snydt. Pengene er sågar blevet brugt på stoffer og spil, da hjælpen havnede i hænderne på udsatte unge på et bosted.

Efter at regeringen har fremlagt sit bud på en finanslov for 2023, begynder de politiske forhandlinger om fordelingen af pengene. Herefter skal puljen deles ud som hjælp mod stigende priser.

Prisstigningerne er blandt andet udløst af krigen i Ukraine.

Inflationen blev i juli opgjort til 8,8 procent. Det er den højeste i 39 år.

