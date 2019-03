Efter klammeri med fotograf: Kræver DF'ers immunitet ophævet

Retsudvalg i EU-Parlamentet indstiller enstemmigt, at Jørn Dohrmanns (DF) retlige immunitet ophæves.

Parlamentet afgør spørgsmålet ved simpelt flertal i næste uge.

Vedtages indstillingen kan den danske anklagemyndighed retsforfølge Jøhr Dohrmann, som i april 2017 kom i klammeri med en filmfotograf, som var i gang med at lave optagelser til en kritisk DR-dokumentar om blandt andet Dohrmanns brug af såkaldte blyantspenge fra EU.

Nordisk Film TV, som producerede dokumentarfilmen, meldte politikeren til politiet, da han greb ind over for en fotograf, som var ved at filme Dohrmanns hjem.

Jørn Dohrmann har erkendt, at han tog kameraet fra fotografen, men fastholdt, at fotografen stod på privat grund.

Kameraet blev senere leveret tilbage til fotografen.

Den eventuelle ophævelse af politikerens immunitet kommer efter, at Justitsministeriet sidste år sendte en anmodning til EU-Parlamentet.

Når en sådan anmodning modtages i parlamentet, meddeles den parlamentet af formanden.

Derpå sendes den videre til retsudvalget, som efter en høring skal stemme om en indstilling.

