Efter krisemøde: Presset stiger på Benny

Et krisemøde med støttepartiet SF har på ingen måde afværget den minister-storm, Benny Engelbrecht er havnet i. Tværtimod.

SF stiller sig således slet ikke tilfreds med svarene under det timelange møde med transportministeren mandag aften.

Det forklarer partiets politiske ordfører, Signe Munk, til Ekstra Bladet.

I stedet er SF klar til at tage nye skridt i sagen, der har sendt Benny Engelbrecht under maksimalt pres.

- Den her sag skal ikke behandles bag lukkede døre. Derfor vil vi have et samråd og tager ministeren i folketingssalen i næste uge. Vi har stadig mange spørgsmål, lyder det fra Signe Munk, der forklarer, at SF dermed kobler sig på det samråd, som Enhedslisten og Frie Grønne allerede har indkaldt til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Signe Munk. Foto: Jens Dresling

Udledning forsvandt

Utilfredsheden bunder i en sag, hvor ministeren beskyldes for at skjule og lyve om vigtige oplysninger for Folketingets partier for at få milliardaftale om infrastruktur til at se grønnere ud.

Sagens kerner er den såkaldte Infrastrukturplan 2035, hvor udledning på flere millioner tons CO2 forsvandt som dug fra solen, selvom tallene angiveligt blev efterspurgt af Folketinget.

- Vi vil have CO2-beregninger for alle trafikanlæg lagt frem. Det er jo hovedredskabet til at få bragt CO2-udledningen til anlæg af veje og togbaner ned.

- Ministeren skal forklare præcist, hvorfor han er så usikker på de CO2-beregninger, der findes nu, slår Signe Munk fast efter aftenen møde.

Ud over krisemødet med SF skal Benny Engelbrecht mødes med Enhedslisten tirsdag og Radikale Venstre onsdag, erfarer Ekstra Bladet.

De to andre støttepartier har ligeledes været hårde i deres kritik af transportministeren.

Kan ikke leve med tvivl

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Benny Engelbrecht i første omgang indkaldt forligspartierne til en orientering 9. februar.

Men han har pludselig brug for at tale med regeringens parlamentariske grundlag enkeltvis, og samtidig er det oprindelige møde rykket frem til 2. februar.

'Jeg tager samarbejdet med Folketinget dybt alvorligt, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke leve med, at der hos nogen ordførere er tvivl, om jeg har handlet korrekt.'

'Jeg vil snarest muligt holde et møde med ordførerne, så vi kan få talt sagen igennem', lyder det i en skriftlig svar fra Benny Engelbrecht.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

For et år siden sagde Mette Frederiksen, at hun hadede politiske handlingsplaner. I sidste uge præsenterede regeringen to handlingsplaner. Hør, hvad der har ændret sig det sidste år i Ingen kommentarer herunder eller i din podcastapp.