Efter kritik af gravid borgmester: Bestyrelse udtrykker mistillid

S-politiker Simon Simonsen er et skridt nærmere at blive kasseret som folketingskandidat efter bestyrelsesmøde

S-folketingsmedlem Simon Simonsen risikerer at miste sit folketingskandidatur.

Det står klart efter et bestyrelsesmøde for kredsen i Indre By og Christianshavn, hvor et flertal i bestyrelsen har udtrykt mistillid til Simon Simonsen.

Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der bliver taget stilling til hans kandidatur. Det oplyser kredsformand Carlo Søndergaard til Ritzau natten til tirsdag.

- Det er et flertal i vores bestyrelse, der har udtrykt mistillid til Simon Simonsen kandidatur. Og i den forbindelse er det blevet besluttet af den samlede bestyrelse, at man indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, siger Carlo Søndergaard.

Soloforældre

Simon Simonsen fik ørene i maskinen, efter han i sidste uge kritiserede Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), for at have fået et barn med en anonym donors sæd.

'Flere og flere kvinder bliver soloforældre, og det er en tragedie af shakespearske dimensioner, når der samtidigt er ca. 500.000 skønne og vidunderlige mænd, der er barnløse, og det tal er stigende,' skrev han i et længere, harmdirrende Facebook-opslag, hvor han lagde et billede op af Joy Mogensen.

Ifølge Simon Simonsen er det en delt bestyrelse, der har udtrykt mistillid. Han har ikke tænkt sig at ændre sin holdning til donorbørns rettigheder.

- Jeg vil fortsat støtte donorbørns ret til at kende deres far.

- Jeg synes, vi skal overveje, om vi truer det demokratiske sindelag i partiet, hvis man ikke på spørgsmål af etisk karakter kan have andre holdninger end partilinjen, siger Simon Simonsen til Ritzau.

Sendte stikpille

Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, valgte at blande sig i debatten om Roskilde-borgmesterens graviditet.

På Facebook lykønskede hun Joy Mogensen, og sendte samtidig en stikpille i Simon Simonsens retning, da hun kaldte det et uhørt angreb på en kollega.

'Kæmpe stort tillykke. Og lad mig gøre det helt klart. Om man bliver gravid med hjælp eller ej. Om man er en eller to om at påtage sig forældreopgaven – det er simpelthen ikke op til andre at fælde dom over,' skrev S-formanden.

I en intern mail op til aftenens møde, som er er underskrevet af kredsformand Carlo Søndergaard, fremgår det, at man i partiet har forsøgt at få Simon Simonsen til at slette sit Facebook-opslag.

Simon Simonsen har skrevet debatbogen 'Social Retfærdighed', der kan læses her. I den giver han blandt andet konkurencestaten og feminister med grovfilen. I afsnittet under børne-og familiepolitik skriver han, at det bør være en 'menneskeret' at kende sine forældre.

'For alle børn er det en menneskeret at kende og blive passet af sine forældre. Alle børn og forældre har naturligvis en livsvarig ret til sandheden og respekt i kraft af det biologiske forældreskab. Vi lever i en tidsalder med DNA, sociale medier og skilsmisser, hvor sandheden kommer frem på et eller andet tidspunkt, og sandheden er den eneste beskyttelse, vi kan give barnet i livet. Ønsker vi som samfund at respektere mor, skal far naturligvis også respekteres,' står der i debatbogen.