Efter kuk-kuk-sager: Bykonge klapper helt i

- Jeg kommer ikke derud. Bare så I ikke skal stå og fryse.

Rødovres bykonge gennem 25 år, Erik Nielsen (S), er venlig nok til at gøre Ekstra Bladets udsendte opmærksom på, at han ikke har tænkt sig at troppe op til så meget som et sekunds interview i novemberkulden efter byrådsmødet tirsdag aften.

- Men vi har lige et par spørgsmål til de sager, der har været på det seneste, Erik Nielsen?

- Ja, det er godt. Men du refererer ikke godt.

- Jeg vil jo gerne snakke med dig om dem?

Erik Nielsen lukker rådhusdøren for næsen af Ekstra Bladets udsendte og går tilbage i varmen og trygheden hos kommunalbestyrelsen.

Erik Nielsen, borgmester i Rødovre, vil ikke tale om sagerne i kommunen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Få øjeblikke forinden har samme kommunalbestyrelse på et blot 27 minutter langt byrådsmøde vedtaget hele næste års budget.

Enstemmigt. Uden så meget som antydningen af debat eller opposition.

Ekstra Bladet har ellers de seneste uger beskrevet, hvordan Rødovre kommune gemmer på den ene sag om alternativ brug af skatteydernes penge efter den anden.

Trods 20 mio. kroner i særtilskud til den økonomisk trængte kommune fra indenrigsminister Astrid Krags (S) hovedstadspulje har Rødovre de seneste måneder blandt andet sendt kommunalpolitikere på dyr udvalgstur til Den Blå Lagune i Island, valgt at afsætte 800.000 på at flytte og 'vække' et sten-kunstværk 'til live', ligesom de står klar til at fyre en mio. af på en kubeformet storskærm i Rødovre Skøjte Arena næste år.

Men kommunalpolitikerne har ikke ligefrem de kritiske kommunebriller på ved aftenens forestilling.

I stedet går broderparten af de 27 minutters byrådsmøde med at både opposition og magthaverne fra Socialdemokratiet falder hinanden om halsen og skamroser hverandres indsats.

Selv de konservatives gruppeformand, Kim Drejer Nielsen, der var en af deltagerne på den dyre tur i Den Blå Lagune i Island, har ikke så meget som et kritisk pip til budgettet:

- Det ved at være mange år siden, Det Konservative Folkeparti har deltaget i budgetforslag to år i træk. Men der er mange gode ting i det her budget, kommer det nærmest overrasket fra den borgerlige politiker.

- Der er en snusfornuftig tilgang til økonomien. Vi takker for de konstruktive forhandlinger.

Hylder million-storskærm

Og da DF's Kim Hammer tager ordet sker det med særlig hyldest til, at Rødovre kommune med det vedtagne budget står klar til at fyre en million kroner af på en kubeformet storskærm i kommunens stolthed, Rødovre Skøjte Arena:

- Der er afsat penge til nye bander og en resultattavle som en kube i loftet, så vi fortsat kan afholde internationale kampe og 'brande' Rødovre.

Herefter flyder amorinerne nærmest gennem luften i byrådssalen:

- Dansk Folkeparti takker for gode behandlinger i en god behagelig tone. Det er faktisk noget af det bedste, jeg har oplevet, siger Dan Hammer.

- Selv tak, lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand, Britt Jensen, hvorefter borgmester Erik Nielsen byder ind:

- Noget tyder på, at man bliver rund med alderen.

(Latter i salen)

- Taler du om dig eller mig? spørger DF's Kim Hammer storsmilende.

- Jeg taler for mig selv, siger borgmesteren.

18-0

Da alle partier har 'takket for den gode, konstruktive ånd' i forhandlingerne, konstaterer Erik Nielsen, at 'der er allerede sendt mange roser til hinanden'.

Så er 'debatten' færdig, og kommunalpolitikerne skrider til afstemning.

Den fylder blot et par minutter og består af borgmester Erik Nielsen, som slavisk læser op, hvor han er nået til i afstemningshæftet. Igen og igen - nærmest uden at kigge op - lyder det fra borgmesteren:

- Er det 18-0? Det er 18-0.

Der var 18 ud af 19 af Rødovres kommunalbestyrelsesmedlemmer til stede ved aftenens møde.