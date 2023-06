Efter Løkke-soloridt: Opsang fra Mette på internt møde

Sprækkerne i SVM-koalitionen begynder at vise sig.

Internt i geledderne hos statsminister Mette Frederiksens socialdemokrater slår flere sig i stigende grad i tøjret over Moderaterne-boss Lars Løkke Rasmussen.

I den sidste uge har flere socialdemokrater på Socialdemokratiets gruppemøde Ifølge Ekstra Bladets oplysninger beklaget sig over de friheder, som Lars Løkke tager sig, når han blandt andet - uden at koordinere det med statsministeren - opfordrer til 'generationsplaner', som bl.a. kan betyde mere egenbetaling i ældreplejen.

Intern kritik: Solo-u-Løkke

Flere kilder, der var til stede på gruppemødet, bekræfter over for Ekstra Bladet, at udenrigsordfører Jesper Petersen stillede sig i spidsen for kritikken af udenrigsministerens opsigtsvækkende interview om fremtidens velfærdssamfund.

Budskabet: Gruppen er grundtræt af Løkkes solo-ridt, som åbner for stigende privatisering, der er lodret i strid med klassisk socialdemokratisk politik.

S for Storsind

- Vi er blevet tudet ørerne fulde af 'S for Storsind'. At S'et i Socialdemokratiet står for 'Storsind' og tilbageholdenhed, hvis de andre partier kom for godt i gang. Og så skal vi sidde og se på, at Løkke bare løber derudaf med sine egne dagsordener. Det blev for meget for flere i gruppen, beskriver et højt placeret medlem af folketingsgruppen.

Men hvis Jesper Petersen og socialdemokraterne troede, at 'S for Storsind'-doktrinen fortsat var gældende, fik de sig en overraskelse, da statsministeren tog ordet på gruppemødet.

Her var der i stedet lagt op til det, som et centralt folketingsmedlem kalder en gedigen 'opsang' til partifællerne:

Kom på banen

- Hvis Løkke fylder for meget, så fylder vi for lidt, buldrede Mette Frederiksen ifølge gengivelser fra en række folketingsmedlemmer, som Ekstra Bladet har talt med.

- Hvis I er utilfredse med Løkke, må I selv se at komme på banen.

Ordene gjorde indtryk på flere. Men har også vakt irritation hos visse medlemmer af gruppen.

- Når man har en partiformand, der har sagt, at vi var i et fælles projekt med Moderaterne og Venstre og bedt folk holde krudtet tørt, virker det ærlig talt lidt hult, at vi nu skal komme på banen.

- Man kan jo godt blive bekymret for, om hun egentlig har styr på Løkke, siger et folketingsmedlem.

'Almindelig debat'



Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen. Statsministeriet henviser til Socialdemokratiet, hvor politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen forsøger at tage brodden af den interne palaver.

- Jeg refererer ikke fra gruppemøder. Men jeg oplevede det egentlig som en almindelig politisk debat, hvor statsministeren fuld at overskud og ganske rigtigt fik sagt, at vi også bliver nødt til at være til stede i debatten om fremtidens velfærdssamfund.

- Hvad siger du til de gruppemedlemmer, der synes, det skurer i ørerne, når Mette Frederiksen hidtil har prædiket 'S for Storsind', men nu pludselig giver gruppen en opsang?

- Jamen, jeg oplevede det ikke som en opsang, men en helt almindelig debat om fremtidens velfærdssamfund, som vi skal være med i.

Ekstra Bladet har torsdag forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jesper Petersen, der åbnede ballet om Løkkes interview.

Intern uro: 'Løkke føler sig hævet over alle andre'