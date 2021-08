Efter massage-brøler: Får løftet pegefinger

Oven på Claus Hjorts massage-brøler er det blevet indskærpet for medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn, at møderne er strengt fortrolige

Det har kastet en løftet pegefinger af sig, at Claus Hjort Frederiksen (V) har fået massage under et møde i Udenrigspolitisk Nævn.

Drøftelserne på møderne er strengt fortrolige, men ikke desto mindre fik den tidligere forsvarsminister massage af en udefrakommende person under et virtuelt møde i begyndelsen i sidste uge.

Da nævnets formand, Martin Lidegaard (R), blev opmærksom på den ubudne gæst, skyndte han sig at påpege, at uvedkommende under ingen omstændigheder måtte være med på det virtuelle møde.

Tirsdag var Udenrigspolitisk Nævn igen samlet. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger benyttede samme Lidegaard lejligheden til at understrege, at fremmede under ingen omstændigheder må have adgang til de fortrolige møder.

Der er tale om en 'legendarisk massagebrøler' ifølge Joachim B. Olsen.

Særlig lov

Aktiviteterne i Udenrigspolitisk Nævn er af en sådan kaliber, at der er vedtaget en særlig lov, som ud over grundloven regulerer arbejdet i nævnet.

Heri bliver det understreget, at der er en helt særlig forpligtelse forbundet med at sidde i nævnet.

'Fortrolighed er afgørende for nævnets møder, og det fremgår også af nævnsloven, at medlemmerne af nævnet er underlagt tavshed om, hvad de hører i nævnet,' bliver det påpeget.

Generelt beskæftiger Udenrigspolitisk Nævn sig med 'alle emner, der er knyttet til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, og Det Udenrigspolitiske Nævns fornemmeste opgave er at rådgive regeringen i udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål,' fremgår det af Folketingets hjemmeside.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Claus Hjort Frederiksen, der forklarer, at det var hans søn, der var med på forbindelsen under mødet i Udenrigspolitisk Nævn.

Den tidligere forsvarsminister mener dog ikke, at sønnen gjorde meget andet end at klappe ham på ryggen.

Hjort var selv ude med riven

Som tidligere forsvarsminister kender Claus Hjort Frederiksen om nogen vigtigheden af fortrolighed i sikkerhedspolitiske sager.

Hjort var da heller ikke sen til at løfte pegefingeren over for sin efterfølger, Trine Bramsen, da han sidste år mente, at hun ikke havde taget ordentligt vare på den påkrævede fortrolighed.

Det lod han forstå i et Facebook-opslag i forbindelse sagen om et dybt fortroligt samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

'En forsvarsminister beskæftiger sig med sager af betydning for rigets sikkerhed og sager, som kræver, at de behandles i fortrolighed og hemmelighed. Det er f.eks. sager, som vedrører samarbejdet med nære allierede, og som kræver absolut tavshed. Det skal man som minister kunne administrere,' lød det fra Hjort, der mente, at Bramsen havde afsløret samarbejdets karakter i en pressemeddelelse.

