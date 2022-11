Efter Moderaterne-exit: Afviser Løkkes indblanding

Gruppeformand i Moderaterne, Henrik Frandsen, afviser at andre har påvirket Kristian Klarskovs beslutning om at gå og holder fast i, at det er Klarkovs egen beslutning

Moderaterne står fast på, at det er Kristian Klarskovs egen beslutning, at han forlader Folketinget.

Det fortæller partiets gruppeformand, Henrik Frandsen, der er blevet sendt i byen for Lars Løkke til at svare på spørgsmålene om sin nu tidligere partikollega.

- Kristian har selv truffet den her beslutning, og det har jeg meget stor respekt for, at han har. Det har han gjort på baggrund af nogle artikler i Jyllands-Posten og af hensyn til sin familie, så de kan komme videre. Og det respekterer jeg fuldt ud.

Nul vellykkede virksomheder

Han siger, at han ikke ved, om Lars Løkke, der er partileder, har talt med Kristian Klarskov forud for beslutningen, og han vil desuden ikke nærmere ind på, om Løkke har været med til at påvirke Klarskovs beslutning.

Jyllands-Posten bragte mandag historien om, at Kristian Klarskov har stået bag lige præcis nul vellykkede virksomheder, selvom han af partiet er blevet fremført som en succesfuld serie-iværksætter. Bare to dage efter nyheden trak han sig så fra Folketinget denne formiddag.

Det nyvalgte folketingsmedlem for Moderaterne Kristian Klarskov har onsdag meldt sig ud af Folketinget, men det vil Jakob Engel Schmidt ikke kommentere på

Hvor mange minutter?

Tilbage står spørgsmålet, om Moderaterne og Lars Løkke nogensinde lavede et simpelt baggrundstjek på den mand, som de har turneret med som en af bagmændene bag partiets erhvervspolitik, blandt andet fordi han efter sigende havde været med til at skabe arbejdspladser i Nordjylland.

- Hvor lang tid har I i partiet brugt på at undersøge, om han faktisk var den her iværksætter-wonderboy, som I har fremført ham til at være? Hvor mange minutter?

- Det kan jeg ikke svare dig på, siger Henrik Frandsen.

- Men burde I have tjekket ham bedre? Burde I selv have fundet frem til de der ting, som man kan google sig til?

Google sig til

- Jamen, man kan altid sige: 'Hvor meget skal man tjekke, hvor meget skal man ikke tjekke' og så videre. Vi synes selv, vi har gjort et godt stykke arbejde med vores omkring 50 kandidater. Man kan altid diskutere, hvor man skal lægge snittet, og nu står vi her, hvor vi står.

Efter Jyllands-Postens første historie kunne mediet og Politiken berette, hvordan et lokalt bestyrelsesmedlem i Nordjylland, Eva Lund Eriksen, allerede under valgkampen advarede den nordjyske lokalformand, Rasmus Larsen, om, at noget ikke stemte overens.

Henrik Frandsen er nyvalgt gruppeformand for Moderaterne på Christiansborg. Arkivfoto: Emil Agerskov

Andre på vippen

Kristian Klarskov, der nu er ude af Folketinget, er ikke den eneste Moderaterne-politiker, der har gjort sig uheldigt bemærket i medierne.

Blandt andet er Jeppe Søes fortid blevet gennemgået af Berlingske, som har fundet en lang række eksempler på sexistiske bemærkninger fra Søe. Ekstra Bladet har desuden beskrevet, hvordan han står bag en lang række pornoklingende hjemmesider.

Broget fremtid

Også Tobias Grotkjær Elmstrøm har en broget fortid. Eller snarere fremtid. For i begyndelsen af næste år skal han foran en dommer i en tvist om en uretmæssig fyring i politikerens advokatfirma, der endte med en bøde på 400.000 til Tobias Grotkjær Elmstrøm i Ligebehandlingsnævnet. En sag, han har valgt at tage med sig i retten.

- Jamen, jeg kan ikke gå ind i de sager, du nævner her. De har ikke noget med den her sag at gøre, som vi snakker om her. Jeg har meget, meget stor tillid til, at de 16 medlemmer, vi har i Moderaternes folketingsgruppe, og nu træder Mohammed Rona ind, er dygtige folk. Og det er faktisk folk fra det virkelige liv, siger Henrik Frandsen.

