Folketingets øverste myndighed, Præsidiet, gentoptager nu Alex Vanopslaghs boligsag.

Det bekræfter Folketingets administration over for Ekstra Bladet.

- Ifølge formanden kommer sagen under alle omstændigheder på dagsordenen, oplyser Folketingets presseansvarlige, Claus Brask, til Ekstra Bladet.

Han oplyser samtidig, at sagen vil komme på dagsordenen på Præsidiets første møde efter sommerferien, som ligger 18.-19. september.

Præsidiets beslutning kommer i kølvandet på, at Ekstra Bladet i sidste uge kunne berette, at flere skatteeksperter mener, at Alex Vanopslagh - og potentielt andre folketingsmedlemmer - kan risikere et gedigent skattesmæk som følge af uretmæssig brug af en folketingslejlighed.

Eksperternes vurdering kommer på baggrund af et svar fra Skattestyrelsen, som Ekstra Bladet har modtaget. I svaret står, at folketingsmedlemmer ikke kan skattefritages, hvis de har fået tildelt en medlemsbolig uretmæssigt.

Desuden har Information kunnet berette, at politiet efterforsker Vanopslaghs boligsag.

Lukkede sagen tidligere

Præsidiet har allerede drøftet Vanopslaghs boligsag ved en tidligere lejlighed.

Det skete, da Boligøkonomisk Videncenter vurderede over for Information, at Vanopslagh havde sparet omkring 290.000 kroner i husleje ved uretmæssigt at bo i folketingslejligheden i 29 måneder mellem 2020 og 2022.

Folketinget vil ikke politianmelde LA-formand Alex Vanopslagh, selvom han har brudt reglerne for gratis bolig. Ellers vil det være forskelsbehandling, lyder det spøjse argument Søren Gade, Folketingets formand, har tidligere fredet Vanopslagh i forbindelse med boligsagen. Nu vil tiden vise, om Præsidiet freder ham endnu engang.

Et beløb, som flere jurister mente, at Vanopslagh ville blive pålagt at betale tilbage, hvis sagen havde været kommunal. Derudover pegede flere jurister på, at sagen burde efterforskes yderligere, blandt andet fordi 'meget pegede på, at der har været et forsæt til unddragelse'.

Præsidiet valgte dog i marts at lukke sagen, da de mente, at Simon Kollerups (S) boligsag fra 2015 dannede præcedens for Præsidiets praksis. Kollerup betalte således kun den dobbelthusførelse på 30.000 kroner tilbage - et beløb, som Vanopslagh allerede havde betalt.

Kan ikke svare

Ud over en egentlig dato er der dog ikke meget, som Folketingets administration kan svare på i forbindelse med Præsidiets nye drøftelse af boligsagen.

Alex Vanopslaghs boligsag har været allerede været oppe at vende i Præsidiet. Nu kan han se frem til endnu en omgang. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har nemlig forgæves spurgt administrationen, om Præsidiet har tænkt sig at fastlægge en praksis for skattespørgsmålet, hvis en politiker falder ud af skattefritagelsen for fri medlemsbolig.

Herudover har vi også spurgt, hvordan Præsidiet ser på sagens kerne: Netop om folketingsmedlemmer i det hele taget kan falde ud fra skattefritagelsen, hvis de ikke lever op til de betingelser, som Skattestyrelsen nævner i deres svar.

Spørgsmålene kan ikke besvares af 'respekt for den kommende præsidiedrøftelse', oplyser Folketingets administration.

