Efter 'nedsmeltning': Venstre vrager borgmester

Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V) er torsdag aften blevet skrottet af sine egne partifæller.

Siddende i deres biler i sikker corona-afstand på en mark ved Agerskov stemte 286 på Frandsen, mens udfordreren, Martin Iversen, løb med 305 stemmer.

Det skriver TV Syd.

Dermed bliver den siddende borgmester ikke Venstres spidskandidat ved næste års kommunalvalg.

Modsat borgmesteren er Martin Iversen et lokalpolitisk uskrevet blad. Han ejer virksomheden Enjoy Resorts, der driver et wellnesscenter på Rømø og Marina Fiskenæs i Gråsten.

Under nedsmeltning

Tidligere på dagen fortalte borgmesteren, at det er flere års splittelse i Venstre i Tønder, der er årsagen til torsdagens kampvalg.

- Jeg må sige, at Venstre er meget splittet. Venstre er under nedsmeltning i Tønder Kommune, og hvis vi ikke får sat en retning for partiet efter den 18. juni, så er jeg meget nervøs for, hvordan det skal gå frem mod næste kommunalvalg, sagde Henrik Frandsen til TV SYD.

Ekstra Bladet har været i kontakt med borgmester Henrik Frandsen, der ikke ønsker at kommentere kampvalgets udfald.