Efter ny løgn: Partier kræver svar fra syg Ellemann

Det står nu klart, at forsvarsministeren - sandsynligvis Jakob Ellemann-Jensen (V) - skal stå skoleret for i Folketinget i sagen om misinformation og noget, der ligner decideret løgn, over for Finansudvalget. Det skal ske, når Forsvarsministeriet har afleveret en redegørelse, der forventes komme inden for to tre uger.

Miseren om kanonerne handler om, at Jakob Ellemann-Jensen som forsvarsminister sidst i januar gav Finansudvalget få timer til at godkende køb af israelske kanoner fra selskabet Elbit for 1,7 milliarder kroner. Forklaringen var, at tilbuddet udløb med januar.

Men mediet Altinget har dog gravet frem, at tilbuddet løb til 30. juni.

Og torsdag blev fik sagen et nyt kapitel, da Altinget kunne skyde endnu et hul i den nu sygemeldte Jakob Ellemann-Jensens forklaring fra januar.

Usandt

For da Finansudvalget blev pisket til at godkende milliardindkøbet af nye kanoner med lynets hast, fik de at vide, at man have indhentet tilbud fra altså israelske Elbit, franske Nexter og koreanske Hanwha. Og at Elbits var det bedste.

Men franske Nexter fortæller til Altinget, at man aldrig er blevet kontaktet eller har givet et tilbud. Og står det til troende, er Finansudvalget blevet præsenteret for en direkte løgn.

Det til trods er det kun fire partier - SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og de konservative - der står bag indkaldelsen til samrådet. For selvom misinformation af Folketinget er en dybt alvorlig sag, så vil hverken Venstre eller Socialdemokratiet være med.

- Dette her handler om, hvorvidt Folketinget kan stole på en regering uanset farve. Derfor havde jeg håbet, at et samlet udvalg havde sagt, at vi ikke kan leve med at få forkerte oplysninger, og at vi derfor samlet set kunne have indkaldt ministeren i samråd. Det endte ikke sådan, sagde SF's Lisbeth Bech-Nielsen.

Folketinget og regeringen

Sagen er enormt alvorlig, fordi Finansudvalget er der, hvor Folketinget bruger sin grundlovssikrede ret til at bestemme, hvad staten bruger penge på.

Når der er behov for, at udvalget gør det med meget kort varsel, kræver det en stor tillid til, at det bliver oplyst korrekt og ærligt. Og det er den tillid, der er blevet brudt i sagen.

- Som finansudvalg har vi jo et særligt ansvar for rigets finanser. Så hvis der bliver givet forkerte informationer, er det ikke kun et problem for oppositionspartierne. Så er det et mere grundlæggende demokratisk problem, som burde være noget, alle partier burde kunne være enige om at se på, sagde Enhedslistens Pelle Dragsted efter mødet.

- Vi afventer

Ekstra Bladet forsøgte torsdag at få svar på, hvordan Venstres medlem af Finansudvalget Torsten Schack Pedersen ser på sagen og ikke kalder på et samråd. Det havde været lettere at få en kamel igennem et nåleøje.

- Hvorfor kan I ikke støtte at indkalde ministeren til et samråd?

- Vi noterer os, at forsvarsministeren har bebudet en redegørelse, som kan afklare de spørgsmål, der er rejst. Det ser vi frem til. Og når vi har den, så må vi se, hvad den giver anledning til. Så vi afventer redegørelsen.

- Men hvordan ser du på de fakta, Altinget har bragt frem?

- Jeg synes, det er rigtig godt, at den fungerende forsvarsminister af egen drift har igangsat en redegørelse. Der imødeser vi, at den skaber klarhed om sagen.

- Føler I jer også misinformeret?

- Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at den fungerende forsvarsminister har bedt om en redegørelse, så vi får klarhed over, hvad der er op og ned. Den afventer vi.

- Findes der en verden, hvor I uddeler en næse til jeres egen minister?

- Vi afventer redegørelsen.