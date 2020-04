Skatteordfører Louise Schack Elholm forventer, at skatteministeren griber ind overfor moms-svindel

Skatteordfører Louise Schack Elholm (V) siger om, at kontrollen med momsindbetalinger halter ifølge rapport fra Rigsrevisionen:

- Jeg synes, det er meget ærgerligt, at der systematisk kan blive snydt med moms på denne her måde, uden at det bliver opdaget.

- Og det forventer jeg selvfølgelig, at skatteministeren (Morten Bødskov (S), red.) griber ind overfor, siger hun.