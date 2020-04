Efter nye coronatal: - Vi skubber det foran os

Torsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan en del af sundhedspersonalet på Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital er tvunget til at afholde ferie og afspadsere overarbejde, mens hospitalerne aflyser tusindvis af operationer.

På landsplan er mindst 11.000 operationer blevet aflyst siden Mette Frederiksen i begyndelsen af marts bad sygehusene droppe al behandling, der ikke er af akut eller livredende karakter.

Sundhedsordfører på tværs af politiske skel er enige om, at sundhedsvæsnet måtte sætte alt ind mod corona.

Indsatsen skal genovervejes

Men nu coronaepidemien ikke ser ud til at have ramt så voldsomt som frygtet, skal mulighederne genovervejes, lyder det.

- Man bør undersøge om, man ikke kunne tage fat på nogle af de patienter, der venter og ikke har det særlig godt, siger Liselott Blixt, Dansk Folkeparti.

Hos Venstre ser man gerne en plan for, hvordan sundhedsvæsnet efter påske forhåbentligt kan åbne op igen.

- Sundhedsministeren bør snarest – gerne i samarbejde med regionerne – lægge en plan for, hvordan vi får genåbnet sundhedsvæsenet. Herunder at få omstillet systemerne og se på, hvilke patienter der skal til først, siger det fra Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen.

Det var slemt nok i forvejen

Hos de konservative, ser man med alvor på puklen af ubehandlede danskere, man nu kommer til at skubbe foran sig.

- Vi skubber en masse patienter foran os. Allerede før pandemien døjede vi med at overholde retten til behandling -og udredning rundt omkring. Så jo før vi kan genåbne og behandle jo bedre, lyder det fra Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti.

- Og her kan vi jo ikke se bort fra, at der godt kan være nogle geografiske forskelle i for hold til, hvordan man åbner op. Vi kan jo eksempelvis se, at Region Hovedstaden er ekstra hårdt ramt. Derfor kunne man godt se på om, man kunne åbne op på nogle af de hospitaler og afdelinger, hvor corona-belastningen er mindre og få taget de patienter ind, der skulle have været behandlet.

Ingen kommentarer fra Heunicke

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke(S) om, hvordan man skal åbne op for, at flere af de planlagte behandlinger kan gennemføres.

Sundhedsministeren vil dog ikke svare på spørgsmålet - og ministeriet henviser i stedet til regionerne og Sundhedsstyrelsen.