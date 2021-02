Efter overfald på muslimsk kvinde: - Mette F. skal tage afstand

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd har det stor betydning for sagen, hvorvidt der er tale om en hadforbrydelse eller ej. Det skyldes, at det er en skærpende omstændighed, hvis kriminalitet er begået på baggrund af folks had til andre personers etnicitet og tro.

Det kan desuden have store menneskelige omkostninger at blive udsat for en hadforbrydelse. Det forklarer Nanna Margrethe Krusaa, der er jurist og chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder.

- Helt overordnet kan jeg sige, at hadforbrydelser er den alvorligste form for diskrimination, og det kan have alvorlige konsekvenser for et menneske at blive udsat for en hadforbrydelse. Det påvirker ikke blot ofret selv, men kan også påvirke venner og familie.

- Det er vigtigt, at politiet efterforsker en forbrydelse som en hadforbrydelse, hvis der er noget der tyder på, at forbrydelsen er helt eller delvis motiveret af had til ofret på grund af f.eks. ofrets race, etniske oprindelse eller religion, siger Nanna Margrethe Krusaa.

Hun forklarer desuden, at der findes et ukendt mørketal.

- Vi ved, at antallet af hadforbrydelser, der bliver begået i Danmark, er højere end det antal, der bliver anmeldt til politiet. Hvis et offer for en forbrydelse ikke føler sig taget alvorligt af politiet, er der risiko for, at ofret fremadrettet ikke vil anmelde en lignende forbrydelse, siger Nanna Margrethe Krusaa.