Efter Paludan-bombe: - Nu bliver det et freak-valg

Det kommende valg tæller nu hele 13 forskellige partier.

Et af dem er Rasmus Paludans yderligtgående, stærkt islamkritiske Stram Kurs, der lørdag er nået op over de 20.180 krævede vælgererklæringer.

- Det her redefinerer det kommende valg ganske meget. Det er en helt ny og dramatisk faktor, siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Nu kan det blive et freak-agtigt valg på mange måder. At Stram Kurs nu bliver opstillingsberettiget betyder, at udlændinge kommer endnu mere på dagsordenen, men at vi kan ende med at se ellers indvandringskritiske partier, som må trække i den anden retning pga. Rasmus Paludan, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Samtidig betyder opstillingen af endnu et parti på højrefløjen, at sandsynligheden for stemmespild er markant forøget.

Paludan er klar til folketingsvalg

- I første ombæring vil Stram Kurs nok tage vælgere fra Nye Borgerlige, og det kan betyde, at hverken Nye Borgerlige eller Stram Kurs får nok stemmer til at komme i Folketinget, siger Henrik Qvortrup.

Derudover bliver sikkerheden omkring det nu de facto opstillingsberettigede Stram Kurs et stort tema under valgkampen, vurderer Henrik Qvortrup:

- Skal vi nu til at se politidirektører, der må sige til Stram Kurs, at han ikke kan få lov at afholde valgmøder? Hele sikkerheden omkring Rasmus Paludan bliver noget, der kommer meget fokus på.

Det store spørgsmål på manges læber er nu: Kan Rasmus Paludan og Stram Kurs komme ind i Folketinget.

Her vil Ekstra Bladets to politiske kommentatorer, Henrik Qvortrup og Hans Engell, ikke lægge hovedet på blokken.

- Som situationen er i dag, tror jeg ikke, han bliver valgt ind. Men jeg bliver nødt til at tage det forbehold, at der kan ske et eller andet i valgkampen, som for alvor kan ændre det, siger Henrik Qvortrup.

Heller ikke Hans Engell tør være skråsikker:

- Jeg tror det ikke, for han skal få rigtig mange stemmer. Og det bliver svært. Men det her er en bombe i valgkampen for de etablerede partier. Og stemmespildet i den borgerlige lejr kan i værste fald komme op på fem-syv mandater. For Paludan har fat i et eller andet. Og der er et kæmpe opbrud igang hos vælgerskaren. Bare se på hans enorme trafiktal blandt unge mennesker på Youtube, siger Hans Engell.