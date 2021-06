Efter porno-bommert: Borgmesterkandidat trækker sig

Niels Dueholm, borgmesterkandidat i Viborg Kommune for Socialdemokratiet, trækker sit kandidatur efter porno-bommert.

Det skriver TV MidtVest.

- Jeg har sovet på sagen og er nået frem til den konklusion, at jeg trækker mig som spidskandidat, idet jeg ikke vil være anledning til yderligere splittelse i partiet lokalt, siger Niels Dueholm i en pressemeddelelse ifølge lokalmediet.

Dueholm trækker sig efter en meget omtalt sag, hvor han rundsendte et link, der førte til pornografisk materiale til Socialdemokratiets byrådsmedlemmer, byrådskandidater og flere andre medlemmer.

Siden fik Dueholm en advarsel på grund af en mailen af partisektretæren i Socialdemokratiet.

Fatal mail

Til Ekstra Bladet fortalte Niels Dueholm dengang, at mailen var et forsøg på at være morsom.

Han forklarede, at Socialdemokratiet i Viborgs hjemmeside var blevet hacket, og at han i samarbejde med formanden for fællesledelsen i Socialdemokratiet i Viborg, John Hansen, sørgede for at få hjemmesiden lukket.

- Vi skal have gjort kandidaterne opmærksomme på, at hjemmesiden er hacket, og så sender vi den der fatale mail for at være lidt muntre.

Mailen blev sendt rundt til 23 personer i Socialdemokratiet i Viborg ifølge Dueholm selv.

Ikke overraskende blev mange af mailens modtagere ganske chokerede over indholdet, og Niels Dueholm undskyldte via John Hansen til mailens modtagere.