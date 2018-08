Efter protester: Apple må droppe våd data-centerdrøm i Irland

Naboprotester får Apple til at droppe datacenter i Irland. I Danmark fortsætter byggeriet

Det er ikke alle steder, at velkomsten har været lige så hjertelig for Apples datacentre som i Aabenraa.

For blot to måneder siden trak den amerikanske iPhone-producent sig endegyldigt fra et enormt datacenterbyggeri i Athenry i Irland.

Årsagen: naboprotester.

Byrådet i Galway var godkendte ellers omgående planerne for det enorme datacenter.

Men den irske bygningsstyrelse, An Bord Pleanála, modtog adskillige klager fra lokale beboere og naboer til centeret, der skulle placeres i et skovområde uden for Athenry.

Bekymret for dyreliv

Det var særligt det lokale dyreliv samt det massive el-forbrug, der bekymrede de lokale irere.

Ifølge Apple blev forsinkelserne til sidst for meget, lød det i en pressemeddelelse fra firmaet i maj:

'På trods af vores bedste hensigter, tvinger forsinkelserne i godkendelses-processern os til andre planer, og vi vil ikke være i stand til at arbejde videre med datacenteret'.