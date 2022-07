Efter rædsels-år: Nu får Barbara fast bonus

Det er skønt at være departementschef.

Du kan klokke i det, så Minkkommissionen anbefaler ansættelsesretlige skridt. Men din bonus bliver der ikke rørt ved.

Det slås fast i en ny aftale med dep-cheferne, som Ekstra Bladet i dag kan afsløre.

Her fremgår det, at der fremover sker en 'omlægning af departementschefernes engangsvederlag til faste tillæg, således at der ikke længere ydes engangsvederlag som hidtil,' oplyser Medarbejder- Kompetencestyrelsen, der i parentes bemærket skal behandle de ansættelsesretlige sager mod 10 top-embedsmænd, som Minkkommissionen har opfordret til.

'Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indgået en aftale med Akademikerne om en teknisk omlægning af departementschefernes engangsvederlag til faste tillæg, således at der ikke længere ydes engangsvederlag som hidtil,' oplyser Økonomistyrelsen i et svar til Ekstra Bladet.

Mette Frederiksen fortsatte med at rose Barbara Bertelsen mod slutningen af pressemødet om Minkkommissionens beretning fredag 1. juli. Foto: Jens Dresling

Holder lønnen

Dermed kan Mette Frederiksens højre hånd, departementschef Barbara Bertelsen, nyde synet af ca. 125.000 ekstra kroner på kontoen hvert år uden svigt. Og uden staten forholder sig til, om der gøres et godt stykke arbejde.

'Aftalen betyder, at de engangsvederlag, der sædvanligvis er blevet tildelt årligt, er lagt om til faste løndele. Omlægningen medfører ikke ændringer i de enkelte departementschefers samlede lønniveau, der således hverken stiger eller falder. Aftalen har virkning fra 1. januar 2021,' lyder det fra Økonomistyrelsen med henvisning til, at Barbara Bertelsen hidtil har modtaget den præstationsafhængige bonus - som dermed har været en del af hendes løn.

Omlægningen til den faste bonus kommer, efter blandt andet Ekstra Bladet i adskillige artikler har omtalt, hvordan der blev udbetalt præstationsafhængige bonusser til bl.a. Barbara Bertelsen trods hendes skandaliserede rolle i sagen om sletning af sms'er i Statsministeriet.

Ekstra Bladets Brian Weichardt ville gerne vide, hvorfor ikke statsministeren har tænkt sig at gå af, når nu hendes departementschef Barbara Bertelsen tidligere har bedt dem, hun mente var ansvarlige for minksagen, om at udvise 'maks ydmyghed', 'hive plasteret helt af' og lægge sig ned og rulle Ekstra Bladets Brian Weichardt ville gerne vide, hvorfor ikke statsministeren har tænkt sig at gå af, når nu hendes departementschef Barbara Bertelsen tidligere har bedt dem, hun mente var ansvarlige for minksagen, om at udvise 'maks ydmyghed', 'hive plasteret helt af' og lægge sig ned og rulle

Tilbagedateret

Af svaret fra Økonomistyrelsen fremgår det i øvrigt, at den faste bonus sågar er tilbagedateret til januar 2021, selvom den først er indført pr. 1. maj 2022.

Dermed går Barbara Bertelsen ikke glip af en krone, selvom hun i 2021 blev taget i at slette sms'er og i 2022 er blevet voldsomt kritiseret for sine 'grove tjenesteforseelser' af Minkkommissionen.

'Da den tekniske omlægning af engangsvederlagene har virkning med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021, er der i stedet for engangsvederlag udmøntet et engangsbeløb til departementschefer for perioden 1. januar 2021 – 30. april 2022', skriver Økonomistyrelsen.

'Omlægningen af de faste løndele pr. 1. januar 2021 træder i stedet for de engangsvederlag, der efter den hidtidige ordning ville være blevet udbetalt i 2022 for indsatsen i 2021. Fra 1. maj 2022 udbetales de forhøjede faste løndele løbende hver måned.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Giver sig selv bonus

Ekstra Bladet søgte også sidste år aktindsigt i lønforholdene for den magtfulde chef i Statsministeriet. Og her afsløres det, hvordan hun for sit arbejde i 2020 modtog en bonus på 125.000 kroner oven i sin årsløn.

Og hvem har så besluttet, at hun skulle have den ekstra sæk med penge?

Ifølge Statsministeriet bliver engangsvederlag for departementschefer fastsat af finansminister Nicolai Wammen (S). Men selve indstillingen til, hvem af departementscheferne der bør få bonus, foretages ifølge et svar fra Økonomistyrelsen til Ekstra Bladet, af Barbara Bertelsen selv samt hendes departementschef-kollega i Finansministeriet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tavshed fra BBB

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den stærkt kritiserede departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen.

Vi ville bl.a. gerne have spurgt, om hun mener, det er rimeligt, at hun fremover - såfremt hun ikke fyres som departmentschef - får en fast bonus. Uanset kvaliteten af hendes arbejde.

Netop kvaliteten af Barbara Bertelsens arbejde har ifølge Minkkommissionens rapport båret præg af 'tjenesteforseelser af en sådan grovhed', at det offentlige bør drage hende til ansvar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Fuldstændig forrykt'

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, stiller sig stærkt kritisk over for Barbara Bertelsens bonus-ordning.

- I enhver henseende er det fuldstændig forrykt. Hun er Mette Frederiksens højre hånd og får en voldsom kritik af Minkkommissionen. Hun har gået forrest i at slette sms'er og bistå Mette Frederiksen i ikke at udlevere sine telefoner. Så Barbara Bertelsens bonusfest er helt skandaløs, siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

- Bonusser er noget, der bør giver for den ekstraordinære indsats. I almindelighed er departementscheferne ikke på sulteløn. Hvis de bare laver det, der forventes af dem, skal de selvfølgelig ikke have bonus. Det skal man have, hvis man gør noget, som er fuldstændig ude over det almindelige.