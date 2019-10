Efter regnebommert i Radio24syv-dødsdom: Rohde ser rødt

Jens Rohde vil presse Radio- og tv-nævnet til at redegøre for sine udskældte matematiske udregninger bag dødsdommen til Radio24syv.

I går bragte Ekstra Bladet en kritik fra professor i statistik på Københavns Universitet Susanne Ditlevsen, der kaldte nævnets metoder for 'sjusk og dårlig matematik'.

Hun mener blandt andet, at økonomidelen fylder meget mere end de erklærede 25 procent. Hun peger på, at man må kræve at finde ud af, om nævnet valgte at fastsætte et nulpunkt på 250 millioner kroner i de komplicerede beregninger, inden de kunne se, hvad de forskellige radioer søgte.

- Nulpunktet skal vælges, før man ser buddene. Hvis man har ladet tallene, man ser i buddene, afgøre nulpunktet, så kan man gå ind og styre pointforskellen fuldstændig selv, sagde hun.

Jens Rohde er enig i professorens kritik, som han mener 'rammer plet' i forhold til de overvejelser og drøftelser, han selv har haft med forskellige udbudseksperter.

- Det, hun anfører, vil jeg sørge for, at nævnet svarer på. Og jeg vil se dokumentation for, at de valgte det nulpunkt, inden de modtog buddene. Det må vi kræve, siger Jens Rohde til Ekstra Bladet.

Skal regnes helt om

Derudover mener Rohde, at præmisserne for udregningen af økonomidelen ikke holder. Det skyldes, at Radio Loud ifølge Rohde skal bruge et større budget, hvis de skal blive helt landsdækkende. På nuværende tidspunkt har de sparet sig fra at skulle sende på blandt andet Bornholm og dele af Lolland Falster og er kun klar til at dække cirka 83 procent af landet.

I går kom det dog frem, at de var klar til at genforhandle sig til at budgettere med dækning i hele landet.

- Det gør jo, at pointfordelingen ville have været helt anderledes, og derfor så er hele forudsætningen for regnestykket slet ikke gældende længere. Man kan jo ikke bare søge billigt for at score mange point på økonomi og så hæve omkostningerne bagefter, siger Jens Rohde.

Radio24Syv og folketingets medieordførere havde frem til middagstid tirsdag mulighed for at stille spørgsmål til nævnet om beslutningsprocessen. Radio- og tv-nævnet vil svare skriftligt senest fredag 1. november.

