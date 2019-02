Efter Sass' pjæk: Klager til Pia K. over Ekstra Bladet

Henrik Sass Larsens kammerater klager nu over Ekstra Bladet på vegne af deres chef i Socialdemokratiets top. Klagen er sendt til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

Det sker, efter at Ekstra Bladet de seneste uger har afdækket, hvordan Sass igen og igen er udeblevet fra både ordinære og ikke-ordinære møder hos Statsrevisorerne.

Et job, han hvert år får 330.000 kroner for at passe.

Han er således udeblevet fra fire ud af 11 ordinære møder i 2018 samt tre ud af fire ikke-ordinære møder i den første måned af 2019.

Ekstra Bladet har adskillige gange forsøgt at få en kommentar fra partiets stærke mand, men først torsdag i denne uge er det lykkedes at træffe Sass for en kommentar foran Statsrevisorernes mødelokale på Christiansborg.

Pjække-Sass bryder tavsheden: Vil troppe op... medmindre han ikke tropper op

Få timer efter dumpede der en klage ind i indbakken hos Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen om de seneste ugers forsøg på at skaffe et interview med Henrik Sass Larsen.

'Socialdemokratiet skal hermed indgive en klage over Ekstra Bladets journalister på Christiansborg og bede Præsidiet om at tage de nødvendige skridt for at sikre ordentlige arbejdsforhold for medlemmer af Folketinget', hedder det blandt andet i klagen, der er sendt fra Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen.

'Igennem længere tid har Ekstra Bladets journalister uopfordret opsøgt MF’er på deres kontorer med henblik på at finde historier, som kan skade Henrik Sass Larsens person. Senest er journalister begyndt at stå uden for mødelokaler og toiletter mv. for at forsøge at afhente kommentarer og chikanere Henrik Sass Larsen mest muligt.'

'Vi finder, at den adfærd er i strid med den forståelse, der hersker mellem Præsidiet og Presselogen om pressens adgang til Christiansborg.'

Poul Madsen: Helt til grin

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen og Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen mødte forleden hinanden i krydsild om differentieret pensionsalder. Nu har Frederiksens fodsoldater klaget over Ekstra Bladets journalister på Christiansborg. Foto: Mogens Flindt

Poul Madsen, Ekstra Bladets chefredaktør, finder klagen fra Socialdemokratiets top dybt latterlig:

- Socialdemokratiet er helt til grin. Vi passer bare vores arbejde på Ekstra Bladet. Det er at tjekke, om politikerne passer deres. Det gør Henrik Sass helt åbenlyst ikke.

- Vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Henrik Sass Larsens egen mund til sit pjækkeri fra Statsrevisorerne. Derfor møder vi op, når det er meningen, at han skal være til møde. Og vi taler med politikere på deres kontorer på Christiansborg, hvor vi pænt banker på døren, inden vi får lov at komme ind. Den her klage er en omgang klynk fra Socialdemokratiet, siger Poul Madsen om sagen.

Chefredaktøren afviser derudover blankt, at Ekstra Bladets ansatte har ventet på politikere foran toiletter på Christiansborg.

- Vi venter selvfølgelig ikke på nogen ude foran toiletdøre. Det er en grundløs anklage, som står 100 pct. for Socialdemokratiets egen regning.

Tavshed på Borgens gange

Ekstra Bladet har bedt Presselogen på Christiansborgs formand, Marchen Neel Gjertsen, om en kommentar.

Hun oplyser, at hun ikke vil udtale sig om den konkrete verserende sag.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), ønsker heller ikke for nuværende at kommentere klagesagen, der efter planen skal behandles på et møde i Folketingets Præsidium senere på måneden.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få Socialdemokratiet til at uddybe deres klage, men her har man ikke mere at tilføje.