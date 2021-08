Efter sexchat med børn: Bandlyst fra højrefløjsparti

Ved du noget? Skriv til Ekstra Bladets journalister på eb-sikker@protonmail.com (hvis du ønsker at skrive krypteret, skal du selv oprette en protonmail).

Det får nu konsekvenser for Stram Kurs-politikeren Rasmus Paludans profil som højrefløjspolitiker, at han er blevet afsløret af Ekstra Bladet i at sex-chatte med børn helt ned til 13 år på et forum oprettet i Stram Kurs' navn online.

Det indvandrings- og islamkritiske højrefløjsparti Alternativ för Sverige (AfS) meddeler lørdag formiddag, at de har valgt at udelukke Rasmus Paludan fra et debatarrangement i Sverige næste weekend.

'En enig partibestyrelse har besluttet, at Rasmus Paludan ikke deltager i på vores torvmøde forud for menighedsrådsvalgene. Baggrunden er de oplysninger, som et dansk medie har afsløret,' skriver AfS-partileder Gustav Kasselstrand om Ekstra Bladets afsløring på Twitter.

'Fra begyndelsen var det ingen indlysende beslutning at invitere Paludan, men som med alle udenlandske talere skal man opveje fordele mod ulemper. En forudsætning for hans deltagelse var, at AfS' politiske profil skulle respekteres. For eksempel ingen koranafbrændinger,' skriver Kasselstrand om invitationen til Paludan, som altså nu er trukket tilbage.

13 år gamle

Ekstra Bladet afslørede fredag på baggrund af video- og lydoptagelser fra chatserveren Discord, hvordan Rasmus Paludan taler med unge, som i flere tilfælde selv oplyser, at de er ned til 13 år.

Ifølge juraprofessor Sten Schaumburg-Müller er det ulovligt, hvis drengene er mindreårige:

- Min samlede vurdering af det, jeg har hørt, er, at det er strafbart efter paragraf 232 i straffeloven, blufærdighedskrænkelse, i de tilfælde, hvor tilhørerne er under 15 år, siger han efter at have lyttet til Ekstra Bladets optagelser.

Rasmus Paludan. Foto: Ernst van Norde

Rasmus Paludan kom næsten i Folketinget ved seneste valg og er årligt berettiget til over to millioner kroner i partistøtte fra staten, selvom han er blevet nægtet mulighed for at genopstille.

Chatforummet er oprettet i forlængelse af Paludans udelukkelse fra andre sociale medier, hvor han har ytret stærkt indvandringsfjendske synspunkter.

Rasmus Paludan er nu politianmeldt af Red Barnet for blufærdighedskrænkelser af de unge drenge på forummet.