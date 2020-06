Efter skandale: Indkalder minister i samråd

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på ditte.lynge@eb.dk

Pia Kjærsgaard er ikke vred. Hun er skuffet.

Skuffet over, at en tidligere betroet ansat i Forsvaret og Jammerbugt Kommune har forgyldt sin kæreste med millionordrer, men også over, at Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ikke vil svare på spørgsmål om sagen.

Derfor kaldes ministeren nu i samråd.

- Hvis han ikke vil svare for sig, når jeg stiller et spørgsmål, så må må han sidde over for mig og svare fyldestgørende i et samråd. En minister skal ikke kunne gemme sig eller lukke øjnene for det her, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Insiderviden og millionordrer

Ekstra Bladet har de seneste måneder kunnet dokumentere, hvordan en betroet medarbejder i Forsvaret og Jammerbugt Kommune i flere år sikrede sin kæreste millionordrer. Derudover vandt kæresten auktioner for over 300.000 kroner med insiderviden og særligt adgang til et lager gennem hende.

Brød kontrakt: Udbetalte 218 asyl-millioner i blinde

Efter afsløringerne rettede Pia Kjærsgaard 2. juni henvendelse til ministeren. Det skete på vegne af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, hvor hun er næstformand.

'Mener ministeren, at der gik for lang tid før den snyd, der er foregået i forbindelse med Udlændingestyrelsens salg af sit overskudslager, blev opdaget, og hvad agter ministeren at gøre, for at vi aldrig ser lignende snyd', lød spørgsmålet.

Er ikke tilfreds

11. juni kom svaret fra ministeren.

Her lød det, at der ikke er 'oplysninger på sagen, der indikerer uregelmæssigheder eller mistanke om snyd i forbindelse med bortauktioneringen'.

Og det er langtfra et tilfredsstillende svar, mener Pia Kjærsgaard.

- Jeg vil på det kraftigste opfordre ministeren til at læse Ekstra Bladets artikler, hvis han ikke allerede har gjort det. Der står det jo sort på hvidt, hvordan der er røget millioner gennem systemet til kærester og så videre. Det er dybt bekymrende. Det her må bare ikke ske, uden at det får konsekvenser, siger Kjærsgaard.

- Så nu må ministeren forklare sig.

Se også: Insiders opførsel styrker mistanke om bedrageri

Knuth: Læs Ekstra Bladet

Også Marcus Knuth, udlændingeordfører for Det Konservative Folkeparti, er utilfreds med ministerens svar.

- Hvordan ministeren kan konkludere som svar på mit spørgsmål, at der ikke har været snydt med skattekroner, det ved jeg ikke. Han har jo kunnet læse det i Ekstra Bladet. Jeg vil tage det op med ministeren igen, så vi kan sikre os, at der ikke sker lignende snyd i fremtiden, siger han.

Ordføreren har efterfølgende sendt et nyt paragraf 20-spørgsmål til ministeren.

Se også: Kærestepar snød auktionshus

'Hvad agter ministeren at foretage sig for undgå disse uregelmæssigheder igen, som er beskrevet i Ekstra Bladets artikel 'Kærestepar snød auktionshus'.