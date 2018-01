Efter skandale-salg: Minister skal i samråd

Kritikken hagler ned over sundhedsministeriet efter, at Rigsrevisionen har konkluderet, at man begik fatale fejl ved salget af statens vaccineproduktion til sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih - hvilket i sidste ende kommer til at koste statskassen op mod 1,8 mia. kroner.

Vaccine-salget til sharia-sheiken: Massiv kritik af Sundhedsministeriet

Sundhedsministeriet vil dog ikke anerkende store dele af kritikken fra Rigsrevisionen og Folketingets Statsrevisorer. Det fremgår både af beretningen fra Rigsrevisionen og i en pressemeddelelse, som blev sendt ud onsdag. Heri står blandt andet:

'På en række punkter er Sundheds- og Ældreministeriet markant uenig i Rigsrevisionens begrundelser for at kritisere frasalget af den underskudsramte vaccineproduktion i Statens Serum Institut (SSI). Foruden en stribe beregninger drejer det sig også om ministeriets fokus og proportionaliteten i den kritik, der rejses. '

Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V) og ministeriet kan ikke løbe fra deres ansvar, mener Enhedslisten. Derfor kalder partiet nu ministeren i samråd på baggrund af Rigsrevisionens kritik:

– Det er en meget alvorlig kritik. Både af processen, hvor der er begået helt grundlæggende fejl, som har kostet skatteyderne mange millioner kroner, men det er også alvorligt, at Rigsrevisionen kritiserer, at man ikke har lavet et ordentligt beslutningsgrundlag og set på, hvad der kunne være alternativer til et salg, så Folketinget og befolkningen kunne tage en ordentlig diskussion af det, siger sundhedsordfører Stine Brix (EL).

– Det er samtidig også stærkt bekymrende, at sundhedsministeriet ikke vil tage ved lære af kritikken og affejer den. Alene det er grund nok til, at vi nu indkalder til et samråd. Skaden er sket, men minimum må jo være, at man tager ved lære af det her forløb og ikke laver lignende skandaler igen, siger hun.

Og ministeriet slipper med alt sandsynlighed ikke med et samråd. Sundhedsministeriet har to måneder til at svare på den kritik statsrevisorerne er kommet med på baggrund af Rigsrevisionens beretning. Herefter kan sagen i princippet lukkes, men det tvivler formanden for Folketingets Statsrevisorer, Peder Larsen(SF), på vil ske:

– Jeg tror, vi fortsat vil følge sagen. I hvert fald et par år frem for en sikkerheds skyld. Også fordi jeg hører, at der i praksissektoren er en vis bekymring for at forsyningssikkerheden ikke er i top efter salget, siger han.

I den periode den periode Rigsrevisionen har undersøgt, har der været følgende sundhedsministre:

Astrid Krag (S): oktober 2011 - februar 2014, Nick Hækkerup (S) februar 2014 - juni 2015 Sophie Løhde (V): juni 2015 - november 2016 og Ellen Trane Nørby (V): november 2016 - .

