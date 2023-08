Efter skandaler: Jon Stephensen færdig i Moderaterne

Moderaternes Jon Stephensen har meldt sig ud af Moderaterne og fortsætter som løsgænger, når hans selvbetalte orlov slutter 1. oktober. Det siger han til Ritzau.

Hans nu tidligere parti er dog af en noget anden opfattelse. Gruppeformand Henrik Frandsen skriver i en kommentar til Ritzau, at Moderaternes folketingsgruppe tirsdag på et møde vurderede, at 'Jon Stephensen ikke kunne vende tilbage' til partiet.

Separation

Det var før sommerferien, at Jon Stephensen røg på selvbetalt orlov. Den udløsende faktor var, at han havde sendt en upassende besked til et 19-årigt medlem af partiet.

Oven i en skandaler og møgsager blev det for meget for ledelsen i partiet der - officielt efter aftale med Jon Stephensen - sendte ham på orlov.

- Jeg har brugt det billede, at vi har lavet en separation. For der er ikke basis for et politisk samliv lige nu. Om det kan genoptages, er et åbent spørgsmål, sagde Lars Løkke Rasmussen her

Mange tanker

Separationen er altså nu blevet til en skilsmisse. For ifølge Ritzau har Jon Stephensen altså nu meddelt partiet, at han bliver løsgænger efter 'mange tanker hen over sommeren'.

- Dette har jeg meddelt såvel leder af Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, gruppeformand Henrik Frandsen samt partisekretær Kirsten Munch.

- Tak for at have været med fra partiets spæde start og til nu, skriver han ifølge Ritzau.

Genopbygge tilliden

Jon Stephensen skulle bruge sin orlov til at 'genopbygge' tilliden i folketingsgruppen og ikke mindst hos vælgerne. Der var dog ekstremt stille om Jon Stephensen længe, indtil han i juni sendte et brev til flere medlemmer af Folketingsgruppen.

Her beskrev han, hvordan han havde arbejdet med sig selv via samtaler med både gejstlige, professionelle og sin familie. Samt hvordan han var ved at betale for sin bod, undskylde og række ud.

Sidst skrev han, at han nu gerne vil mødes med medlemmerne af partiets folketingsgruppe. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har folketingsgruppens lyst til at mødes med Jon dog været endog meget begrænset.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jon Stephensen, formand Lars Løkke Rasmussen og gruppeformand Henrik Frandsen. De er endnu ikke vendt tilbage.