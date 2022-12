Efter skattestigning: Bruger 250.000 kr. på portræt

Den nordsjællandske kommune Rudersdal bruger 250.000 kroner på et portræt af den tidligere Venstre-borgmester Jens Ive. For to måneder siden vedtog kommunen at sætte skatten op for næste år.

Et enigt økonomiudvalg traf beslutningen om portrættet onsdag, oplyser kommunens borgmester, Ann Sofie Orth (K), til TV 2 Lorry.

- Der var enighed om, at Jens Ive skal portrætteres. Dermed fortsætter vi traditionen med et maleri af den afgående borgmester. Det er en værdifuld tradition, der er med til at fortælle vores fælles historie, siger hun.

Da hun indgik en skatteaftale med et bredt flertal i oktober, sagde hun, at det skete 'under vanskelige økonomiske betingelser'.

Skatten i Rudersdal er en af de laveste i landet. Sidste år blev den hævet i kommunen med 0,3 procentpoint, og i 2023 hæves den med yderligere 0,12 procentpoint.

Kommunen har for nylig afsat 100 millioner kroner over flere år til en genopretning af det sociale børneområde efter flere års strid.

Det er den mangeårige borgmester Jens Ive selv, der har peget på, at kunstneren Peter Martensen skal male portrættet. Det ventes at være færdigt i 2023.

Det seneste portræt af en borgmester i kommunen kostede 150.000 kroner for omkring ti år siden.

I Helsingør kostede et portræt 175.000 kroner, mens Albertslund bruger under 200 kroner på at hænge fotos op af afgående borgmestre.

I Rudersdal Kommune holder borgmester Ann Sofie Orth fast i, at den kvarte million, der skal bruges på et portræt, er givet godt ud.

- Det er også vigtigt at støtte kulturen, og kunststøtten til portrætmalerkunsten er ikke nødvendigvis den, der bliver højt prioriteret i disse selfietider, siger hun til TV 2 Lorry.