Efter smitte-eksplosion: Dropper daglige coronatal

Fra søndag vil Kinas Nationale Sundhedskommission (NHC) ikke længere offentliggøre daglige coronatal for hele landet.

Det oplyser kommissionen i en erklæring uden at give en forklaring på beslutningen.

- Relevant information om covid-19 vil blive offentliggjort af Det Kinesiske Center for Sygdomskontrol og -Forebyggelse, oplyser NHC ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det oplyses ikke, hvor ofte centret vil komme med opdateringer om covid-19.

Folk står i kø foran et hospital i Hangzhou i Kinas østlige provins Zhejiang for at blive corona-testet. Foto: Str/Ritzau Scanpix

Slut efter tre år

NHC har i næsten tre år dagligt offentliggjort coronatal for hele Kina.

Fredag viste et lækket notat ifølge medierne Bloomberg News og Financial Times, at næsten 250 millioner mennesker i Kina kan være blevet smittet med covid-19 i løbet af de første 20 dage af december.

Hvis estimatet er korrekt, svarer det til omkring 18 procent af Kinas 1,4 milliarder indbyggere. Samtidig vil det være det største udbrud af covid-19 på verdensplan til dato.

De omtalte tal blev ifølge Bloomberg News og Financial Times præsenteret på et internt møde i NHC i onsdags.

De to medier citerer kilder, som er bekendt med sagen eller involveret i drøftelserne.

Blandt de estimater, der henvises til, er en afsløring af, at alene tirsdag i denne uge skulle 37 millioner mennesker være blevet smittet med covid-19 på tværs af Kina.

Det står i skærende kontrast til det officielle smittetal for den dag på 3049.

Estimaterne kommer i kølvandet på Kinas beslutning i begyndelsen af december om brat at afvikle landets nultolerancepolitik over for covid-19, der havde været gældende i næsten tre år.