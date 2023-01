Efter strid: Nu er de inviteret

Efter en del tovtrækkeri om oppositionens mulige adgang til forhandlinger om det næste forsvarsforlig har regeringen åbnet døren for dialog med Folketingets partier.

En form for dialog. Efter at regeringen i sidste uge stillede som ultimatum, at partier skulle stemme for afskaffelse af store bededag for at kunne få adgang til forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig, er der sket et skifte.

I en pause under torsdagens maratondebat i Folketinget siger statsminister Mette Frederiksen (S), at partier er inviteret til møde i Finansministeriet.

- Det er rigtig positivt, at Folketingets partier også kommer med nogle forslag til finansiering, og nu går der så drøftelser i gang ovre hos finansministeren, siger Frederiksen.

SPØRGSMÅL: Betyder det, at alle partier er inviteret til forhandlinger om det nye forsvarsforlig?

Annonce:

- Finansministeren går nu i gang med nogle drøftelser med Folketingets partier. Hvordan det præcis bliver tilrettelagt, det skal I spørge finansministeren om, siger Mette Frederiksen.

Det er således uklart, hvad møderne reelt handler om. Finansministeriet vil ikke gå i detaljer med mødet, eller møderne, som flere partier har fået besked om.

Efter sin afsluttende tale torsdag aften siger Mette Frederiksen, at hun ønsker så bredt et forsvarsforlig som muligt. Også med andre partier end dem, som er med i dag.

På et spørgsmål fra Inger Støjberg (DD) om Danmarksdemokraterne kommer med til kommende møde i Finansministeriet, svarer statsministeren:

- Jeg tør ikke sige, hvordan finansministeren har tænkt sig at tilrettelægge det her, men jeg forventer selvfølgelig, at man taler med alle de partier i Folketinget, som ønsker at indgå i en snak.

En samlet opposition stod torsdag morgen sammen, trods store forskelle i politiske holdninger, i en klar besked til regeringen:

Annonce:

De accepterer ikke regeringens ultimatum, hvor det hed, at man skal støtte afskaffelsen af store bededag, som er regeringens oplæg til finansiering af fremrykkede forsvarsudgifter, for at kunne være med i en forsvarsaftale.

Man skal være med til at skaffe penge, hvis man vil bruge penge, lød regeringens argument.

Det er stadig indstillingen, men statsministeren gentager ikke det, som forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sagde klart fredag 13. januar:

Man skal stemme for afskaffelsen af helligdagen for at kunne være med i forhandlinger om et forsvarsforlig.

Statsministeren slår torsdag igen fast, at store bededag bliver afskaffet.

- Regeringens politik ligger fast. Vi har tænkt os at afskaffe store bededag for at sikre en varig finansiering af det øgede behov, vi har på forsvars- og sikkerhedsområdet.

- Så kommer Folketingets partier med nogle andre forslag, og dem tager vi selvfølgelig rigtig positivt imod, siger Mette Frederiksen.

Fredag 13. januar var partierne bag det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik - SF, De Radikale og De Konservative - til møde i Forsvarsministeriet om finansieringen af et kommende forsvarsforlig.

Annonce:

Det var efter det møde, at Ellemann gav partierne en frist på syv dage til at svare: Stemmer I for regeringens finansiering - altså afskaffelsen af store bededag? Ellers kan I ikke være med i forhandlingerne om Forsvaret.