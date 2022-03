Efter to uger: Russia Today STADIG åbent i Danmark

Danskerne kan stadig komme på Russia Today, selvom det snart er to uger siden, at EU besluttede at blokere det russiske medie. Skræmmende, mener Morten Messerschmidt

'EU’s beslutning har kun skabt kaos og administrativt bøvl'.

Det er Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidts, reaktion på, at Russia Today stadig er åbent i Danmark.

EU-kommissionens formand Ursula Von Der Leyen præsenterede ellers allerede 27. februar sin beslutning om at blokere de russiske statsmedier Russia Today og Sputnik. Et tiltag som parlamentet vedtog 3. marts. Men her knap to uger efter Ursula von der Leyen præsenterede tiltaget første gang, er hjemmesiderne stadig åbne.

Teleudbydere i opråb

Ifølge Jyllands-Posten skyldes problemet, at internetudbyderne ikke ved hvordan de skal blokere for siderne. Derfor har foreningen Teleindustrien sendt 'insisterende breve til Kulturministereriet for at finde ud af, hvodan de konkret skal gøre'.

I Rusland er det gået anderledes tjept med at lukke hjemmesider. Her har præsident Putin allerede lukket for sider som Facebook og Twitter.

Morten Messerschmidt (DF) kæmper for et 'nej' når danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet 1. juni. Nu bruger han sagen om Russia Today og Sputnik som argument. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2022

'Skræmmende perspektiv'

Til sommer skal danskerne stemme om det danske EU-forbehold på forsvarsområdet.

Morten Messerscmidt mener ikke, at sagen om Russia Today bør vække en smule bekymring inden folkeafstemningen 1. juni. DF-formanden, der helst vil beholde forbeholdet, bruger dermed nu sagen om Russia Today som argument for forsvarsforbeholdet.

'Hvis kommissionen ikke er i stand til resolut at vise handling og gennemføre sine beslutninger i en tid, hvor vi er i åben konflikt med Rusland, hvordan i alverden skal kommissionen så kunne styre en hel hær på vegne af 26 lande?', skriver han til Ekstra Bladet, med henvisning til Dansk Folkepartis frygt for, at EU opretter en hær.

Glad for langsommeligheden

Der er dog ikke en sag i EU, der er så gal, at den ikke godt for noget for noget, hvis man spørger den EU-kritiske DF-formand. Morten Messerschmidt har nemlig hele tiden været modstander af, at EU forsøger at blokere for de russiske statsmedier.

'Grundlæggende er jeg naturligvis glad for, at EU’s overgreb på den frie kommunikationsret ikke er implementeret. Jeg tror godt, borgerne kan kende skidt fra kanel'.