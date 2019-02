Efter Tour de France-kaos: Nu taler Løkke

Oven på et besynderligt forløb med nyheden om cykelløbet Tour de Frances begyndelse i Danmark i 2021, vil statsminister Lars Løkke Rasmussen nu holde pressemøde.

Onsdag blev nyheden først breaket og siden trukket tilbage af både flere ministre samt en international tv-station. Samtidig bekræftede løbschefen Christian Prudhomme nyheden fra officiel side.

Nu vil statsministeren samt Københavns overborgmester, Frank Jensen, og erhvervsminister, Rasmus Jarlov, holde pressemøde på Københavns Rådhus kl. 10.30.

Til stede vil også være kronprins Frederik.

Men selv efter væg-til-væg-dækning af nyheden onsdag, fremgår der fortsat ikke et pip om pressemødets egentlige årsag på pressemødeinkaldelsen.

Ministre på glatis

Både finansminister Kristian Jensen og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ellers onsdag rodet godt og grundigt rundt på Twitter om nyheden. Samtidig holdt statsministeren, der selv har lagt et stort arbejde i at få det prestigiøse cykelløb til Danmark, sig fuldstændig tavs.

Løkke var nemlig til politisk møde i Finland.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det hele tiden været planen, at statsministeren skulle lancere den store nyhed selv på et pressemøde.

Den plan blev dog forpurret af det mærkværdige forløb.

Først glædede Kristian Jensen sig over nyheden, mens han henviste til sportskanalen Europe 1, som dog lynhurtigt trak den tilbage.

Det fik også finansministeren til at trække sit eget tweet:

Nogle gange er man for hurtigt. Og når den artikel, som man linker til bliver trukket tilbage, så trækker jeg også mit forrige tweet tilbage :-) — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) February 20, 2019

Flere brugere af det sociale medie havde dog allerede fanget det første tweet:

Også kulturminister Mette Bock bidrog til festen med et tweet, hvor hun sad foran et dansk og et fransk flag.

Efter Twitter-stormen om Tourens potentielle Grand Depárt i Danmark, strømmede det ind med mere eller mindre velmenende råd til regeringen.

Her fra DR's politiske korrespondent Uffe Tang:

Hey @regeringDK - nede os os på DR har vi en mailliste, der hedder noget med xborg, så ALLE får den SAMME mail på SAMME TID. Det er drønsmart. Sådan een kunne I lave til regeringen. Kald den fx xborg_alle_ministre - så kunne I fx skrive: DONT MENTION THE TOUR! :-) #dkpol — Uffe Tang (@Uffe_Tang) February 20, 2019

Og fra Radio24Syvs nyhedschef, Kristoffer Eriksen:

Stort tillykke med Tour de France, @larsloekke. Jeg håber ruten bliver lige så spektakulær som jeres kommunikationsplan! — Kristoffer Eriksen (@listighjort) February 20, 2019

Ifølge Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael Rasmussen, er kommunikations-kaosset en direkte fornærmelse mod dem, der har arbejdet på at få touren til Danmark.

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

- Det er en højst mærkværdig måde at formidle nyheden på. Jeg tror, man kan føle sig sikker på, at løbet faktisk kommer til Danmark, men at det skulle blive offentliggjort på denne måde, er en kæmpe brøler, sagde Michael Rasmussen torsdag til Ekstra Bladet.

- Normalt forsømmer ASO (Tour-arrangør, red.) ingen chance for at demonstrere, hvor storslået Tour de France er, men her er det da godt nok gået helt skævt.