Efter u-vending på omfartsvej: - DF ligner et pamperparti

DF fremstår som et stædigt pamperparti, og derfor blev Kristian Thulesen Dahl tvunget til at gå på banen og erkende, at omfartsvejen ved Mariager var et fejlskud, mener Ekstra Bladet politiske kommentator Henrik Qvortrup

Den omdiskuterede 377 milioner kroner dyre omfartsvej ved Mariager bliver ikke helt til noget. Det har Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, slået fast efter flere uger med stærk kritik.

- Så vi har taget kritikken til os og konstateret, at her har vi ikke ramt skiven helt rent, siger formanden til TV News.

Beslutningen er kommet selvom Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, længe har holdt fast i, at den dyre vej var nødvendig. Han skrev senest tirsdag et vredt indlæg på Facebook, hvor han kritiserede alle, der ikke havde sat sig ind i sagen.

- Hold kæft, hvor har alle I medløbere sat jer ind i sagen. Mon ikke bare I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv(...), skrev Kim Christiansen i indlæget som senere blev slettet.

Kim Christiansen har udtalt, at beslutningen ikke er et personligt nederlag.

Kim Christiansen bor selv i Mariager og driver bodegaen A´porta.

- Det vigtigste er ikke at få en dyr løsning, men at få den tunge trafik ud af Mariager, siger Kim Christiansen til TV 2.

Omfartsvejen bliver nu væsentligt kortere end de otte kilometer, og prisen barberes ned til omkring 80 millioner kroner.

Qvortrup: DF ligner et pamperparti

DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, er presset til at gå på banen i den her sag, mener Ekstra Bladet politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- DF er et parti i panik. Formanden er meget mere på scenen end normalt, og han går ind i mindre sager, fordi DF styrtbløder vælgere, siger Henrik Qvortrup.

Dansk Folkeparti fik i den seneste megafon-måling blot 12,6 procent af vælgernes opbakning ved næste valg.

Han peger på DF's tilgang til omfartsvejen som et klokkeklart eksempel på, at DF er begyndt at ligne et 'pamperparti'.

- Alt det, som DF normalt markerer sig i kontrast til, ligner de selv i den her sag. Da folk påtalte omfartsvejens pris, fik de at vide, at det var ikke et problem. På den måde ligner de et parti, der øsler med skatteborgernes penge, og som ikke vægter vælgernes ønsker for noget, siger han.

Henrik Qvortrup mener, at Kristian Thulesen Dahl har et forklaringsproblem i forhold til sin indrømmelse.

- Hvordan kan det være, at de først indser, at det her er et problem, efter der er kommet en shitstorm, siger Henrik Qvortrup.

I trafikplanen er der udover en omfartsvej planer om at etablere den i folkemunde omtalte 'Tulle-bane', der skal forbinde Vejle og Billund med en jernbane. Her har Dansk Folkeparti garanteret, at banen nok skal blive til noget.

Radio 24syv er eneste lyspunkt

Sagen om omfartsvejen tog en voldsom drejning første april.

I det satiriske program 'Den Korte Radioavis' på Radio24syv, ringede den fiktive radiovært Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm til Pia Adelsteen, der sidder i folketinget for Dansk Folkeparti og sammen med sin mand, Kim Christiansen (DF), driver bodegaen A`porta i Mariager.

Pia Adelsteen mener, at aprilsnaren var meget grov.

For at lave en aprilsnar udgav den fiktive radiovært sig for at være politimand og fortalte, at en lastbil var kørt ind i bodegaen, og at der var sket et dødsfald på den kvinde, der ikke fik løn under sygdom, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet om.

Pia Adelsteen har nu politianmeldt Radio24syv fordi det er ulovligt at udgive sig for at være politimand. Radiostationen har efterfølgende lagt sig fladt ned og undskyldt for den 'grænseoverskridende' aprilsnar.

- Det eneste lyspunkt er, at den korte radioavis dummer sig med den aprilsnar. Det giver DF mulighed for at blive ofre og være ramte. Hele kavaleriet har været ude for at kritisere radioen, og på den måde vinder de en masse point på det, siger Henrik Qvortrup.

Dansk Folkeparti har senest været i vælten for at beslutte, at mindst 70 procent af radiokanalen på FM4-båndet skal ligge 110 kilometer fra København. Det betyder, at Radio24syv lukker, når den nuværende sendetilladelse udløber til oktober.